Роман казахстанского писателя издали шрифтом Брайля

В Республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан презентовали роман Кабдеша Жумадилова «Тағдыр», выпущенный шрифтом Брайля, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

Читателям представили специальное издание и рассказали об исторической и художественной ценности произведения. Роман повествует о судьбе казахского народа, затрагивает темы национальной идентичности, любви к родной земле, единства и патриотизма.

Отметим, в 2026 году произведение было выбрано для общенародного чтения в рамках республиканской акции «Одна страна — одна книга».

Издание книги шрифтом Брайля направлено на расширение доступа незрячих и слабовидящих читателей к литературе, популяризацию чтения и сохранение национального литературного наследия.

В апреле текущего года состоялась презентация новой Конституции РК, изданной на казахском и русском языках в шрифте Брайля, а также в аудиоформате.