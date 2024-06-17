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    20:27, 16 Июнь 2024 | GMT +6

    О роли лабораторных исследований в точном диагнозе рассказала майор Зубенко

    Елена Зубенко
    Фото: Минобороны РК

    Каждый год в третье воскресенье июня в Казахстане отмечают День медицинского работника. От грамотных действий медицинских специалистов зависит здоровье, а иногда и жизнь пациентов. Одним из ярких примеров такой преданности своему делу является начальник лаборатории Таразского военного госпиталя, майор медицинской службы Елена Зубенко, передает агентство Kazinform.

    Свой путь в медицине Елена начала с увлечения химией и биологией в Таразском государственном университете имени М. Х. Дулати, на экспериментальном факультете, соединившем две специальности в одну. Несмотря на дополнительный год обучения, она с уверенностью шла к своей цели стать врачом.

    Роль лабораторных исследований в точном диагнозе: майор Зубенко рассказала о своем опыте

    — Я не боюсь экспериментировать: осваиваешь новое, проверяешь, как оно проявит себя, — говорит Елена.

    Она начинала с работы в лаборатории Жамбылской областной больницы, где ее исследования часто становились ключевыми в постановке диагноза и лечении пациентов.

    Благодаря своему опыту и решимости Елена Зубенко смогла успешно перейти на военную службу, где ее лабораторные анализы стали неотъемлемой частью медицинской практики. В сложных случаях именно благодаря лабораторным выкладкам определялся точный диагноз. А это уже половина успеха. На этой основе врач проводит лечение и вырабатывает его тактику.

    Теги:
    День медицинского работника Медицина Минобороны РК Врачи
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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