О роли лабораторных исследований в точном диагнозе рассказала майор Зубенко

Каждый год в третье воскресенье июня в Казахстане отмечают День медицинского работника. От грамотных действий медицинских специалистов зависит здоровье, а иногда и жизнь пациентов. Одним из ярких примеров такой преданности своему делу является начальник лаборатории Таразского военного госпиталя, майор медицинской службы Елена Зубенко, передает агентство Kazinform.

Свой путь в медицине Елена начала с увлечения химией и биологией в Таразском государственном университете имени М. Х. Дулати, на экспериментальном факультете, соединившем две специальности в одну. Несмотря на дополнительный год обучения, она с уверенностью шла к своей цели стать врачом.

— Я не боюсь экспериментировать: осваиваешь новое, проверяешь, как оно проявит себя, — говорит Елена.

Она начинала с работы в лаборатории Жамбылской областной больницы, где ее исследования часто становились ключевыми в постановке диагноза и лечении пациентов.

Благодаря своему опыту и решимости Елена Зубенко смогла успешно перейти на военную службу, где ее лабораторные анализы стали неотъемлемой частью медицинской практики. В сложных случаях именно благодаря лабораторным выкладкам определялся точный диагноз. А это уже половина успеха. На этой основе врач проводит лечение и вырабатывает его тактику.