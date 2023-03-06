Роль центральноазиатского региона для Азии критична - Генсек СВМДА

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Тренды направленные на сотрудничество, которые развиваются в центральноазиатском регионе идут, в позитивном смысле, в разрез глобальным процессам. Об этом заявил Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай, отвечая на вопрос журналиста Trend, передает МИА «Казинформ».

Сарыбай отметил, что для возникновения взаимосвязанности в Азии, необходимо тесное сотрудничество, взаимопроникающие рыночные отношения на субрегиональном уровне.

Генсек отметил, что уровень сотрудничества между странами Центральной Азии значительно вырос.

«Когда-то, в Центральной Азии, степень взаимного проникновения была крайне низкой, и это был самый дезинтегрированный регион на международной карте сотрудничества. Это было связано с различными пограничными вопросами, в различиях политического мировоззрения, в различиях вектора развития и т.д. В последние пять-шесть лет мы обозреваем серьезный тренд на преодоление этих разногласий, на развитие региональной взаимосвязанности через открытие границ», - отметил Сарыбай.

Также, генеральный секретарь отметил, что страны Центральной Азии наращивают сотрудничество благодаря двусторонним контактам между главами государств, которые встречаются для обсуждения актуальных проблем, что является положительным изменением для всего Азиатского региона.

«Если заработает, как в прежние века, Шелковый путь, взаимосвязанность между регионами Азии, а также Европой будет служить благосостоянию всего Азиатского континента в силу развития экономических связей, туризма, и прочих сфер»,- добавил генсек СВМДА.

В заключении, Сарыбай отметил, что расширение сотрудничества между центральноазиатскими странами служит развитию Азии, также и всего мира, в свете той большой роли, которую играет сегодня Азия в мировой экономике.

Генеральный Секретарь Кайрат Сарыбай находится в Баку для участия в Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку.