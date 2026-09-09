20-летие Семипалатинского договора отметили в Женеве

Постоянное представительство Республики Казахстан при Отделении ООН в Женеве совместно с миссиями Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана провело мероприятие, посвященное 20-летию подписания Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (ЦАЗСЯО), известного как Семипалатинский договор, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В мероприятии приняли участие представители государств-участников безъядерных зон Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и южной части Тихого океана, ядерных государств, стран-членов Конференции по разоружению, а также международных и неправительственных организаций.

С приветственными выступлениями к участникам обратились Постоянный представитель Казахстана при ООН в Женеве Ержан Казыхан и Генеральный директор Отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая.

Фото: Постоянное представительство РК при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве

Посол Казахстана подчеркнул вклад страны в глобальные усилия в области ядерного разоружения и нераспространения, а также политическое и практическое значение Семипалатинского договора.

— Для моей страны особая честь председательствовать в Центральноазиатской зоне, свободной от ядерного оружия, в этот юбилейный год. Эта годовщина — не только повод осмыслить достигнутое. Это также возможность подумать о том, какой опыт наша зона может предложить в условиях растущих глобальных ядерных рисков, — заявил Ержан Казыхан.

Он отметил, что сегодня глобальная среда безопасности становится все более сложной. При этом стратегическое соперничество усиливается, ключевые режимы контроля над вооружениями испытывают давление, а международная архитектура ядерного нераспространения и разоружения сталкивается с серьезными вызовами.

— На этом фоне зоны, свободные от ядерного оружия, остаются важными якорями предсказуемости, сдержанности и доверия. Они показывают, что безопасность можно укреплять не за счет ядерного оружия, а посредством юридически обязывающих обязательств, транспарентности, проверки и сотрудничества. Центральная Азия — убедительный пример такого подхода. Наш регион прошел большой путь — от места ядерных испытаний и размещения ядерного оружия до региона, объединенного коллективным обязательством оставаться свободным от ядерного оружия, — отметил Ержан Казыхан.

Отметим, договор о ЦАЗСЯО, именуемый в международных кругах как «Семипалатинский договор», был подписан 8 сентября 2006 года министрами иностранных дел пяти государств Центральной Азии в Семипалатинске.

В этом году помимо Женевы, аналогичные мероприятия проводятся в Вене и Нью-Йорке. Они приурочены к юбилейным датам 2026 года: 35-летию закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона, 20-летию Семипалатинского договора и 30-летию открытия для подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Ранее Марш мира в поддержку ядерного разоружения состоялся в Женеве.