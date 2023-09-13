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    18:28, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Роль «Атамекен» должна быть более активной и полезной - Президент РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Акорде на встрече с представителями отечественного бизнеса Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о обеспечении реальной индустриализации Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Хорошо известно, основу сложной и устойчивой экономики составляет обрабатывающая промышленность, активно осваивающая сегмент средних и верхних переделов. В то же время о наличии множества больших препятствий в этом направлении говорит низкий уровень выживаемости предприятий. У нас только четверть компаний остается на рынке на второй год после открытия. Для сравнения: в других странах этот показатель равен 70-80%. Во многом это свидетельство несовершенства бизнес-климата в Казахстане. Но здесь есть и другие аспекты. Например, в текущих условиях многие государства активно применяют меры по защите и поддержке внутреннего рынка. Нужно смелее и шире перенимать передовой опыт. Это я говорю Правительству», - отметил Президент Казахстана.

    По словам Главы государства, в Казахстане созданы благоприятные условия для локализации производства – предоставляются налоговые преференции и льготные кредиты, а также помощь в сбыте продукции. Реальная доля местного содержания при выпуске товаров пока низковата.

    Казахстан, по сути, продолжает субсидировать импорт. Это естественное явление на начальном этапе становления производств, поэтому относимся к указанной проблеме как к болезни роста. Лучше иметь такое производство, чем никакое. Правительство должно внимательно и предметно заниматься вопросом повышения уровня локализации.

    Дошло до того, что в долю местного содержания некоторые компании включают затраты на фонд оплаты труда, налоги, расходы на коммунальные услуги и даже рекламу. Такая показуха нам абсолютно не нужна.

    «Здесь роль «Атамекен» должна быть более активной и полезной. При этом следует активно применять кооперационный принцип, стимулирующий крупные производства выпускать продукцию с использованием отечественных комплектующих, узлов и деталей. В машиностроительной отрасли государственные меры поддержки должны быть поэтапно переориентированы с крупноузловой на мелкоузловую сборку с созданием смежных производств. В целом, все крупные предприятия, получающие государственные заказы и пользующиеся господдержкой, должны закупать в основном казахстанские товары и услуги», - добавил Глава государства.

    Импорт допускается, если в стране нет аналогичной продукции и при обязательном условии, что в течение двух-трех лет сами компании-потребители импорта или их зарубежные партнеры создадут или помогут запустить такие производства в Казахстане.

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    Президент Казахстана Экономика Президент
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