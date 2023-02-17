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Рога сайги изъяли у сельчанина в Актюбинской области

17 Февраля 2023, 16:02
Рога сайги изъяли у сельчанина в Актюбинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками ГУ «Охотзоопром» задержан 34-летний житель Мугалжарского района. При досмотре у сельчанина полицейские в рюкзаке обнаружили 76 сайгачьих рогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

Начато досудебное расследование по части 1-1 статьи 339 УК РК «Незаконное обращение с запрещенными к использованию видами животных, их частями или дериватами». По изъятым рогам назначена экспертиза.

Мужчине грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Фото: polisia.kz


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