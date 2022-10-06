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Родственные браки запретят законодательно в Узбекистане

Автор:  
Мадибек Джанибеков
6 Октября 2022, 21:30
Родственные браки запретят законодательно в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане на законодательном уровне предлагается запретить заключение родственных браков, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на портал обсуждения проектов нормативно-правовых документов.

Проект закона о внесении изменений в Семейный кодекс Узбекистана предусматривает запрет на заключение браков между родственниками по боковой линии.

«Современные особенности развития общества требуют совершенствования законодательства, направленного на укрепление семьи, защиту прав и законных интересов детей, недопущение брака близких родственников», - отмечается в законопроекте.

В соответствии с принятыми в большинстве стран нормами, родственниками по боковой линии являются братья и сестры, их дети; братья и сестры отца и матери, их дети; братья и сестры дедушки и бабушки, их дети и так далее.

Сейчас Кодекс запрещает заключение брака между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линиям, между полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а также между усыновителями и усыновленными (удочеренными).

В пояснительной записке к проекту закона приводятся статистические данные органов ЗАГС, согласно которым, только за вторую половину прошлого года в республике было зарегистрировано 1 201 родственных браков. Отмечается, что в таких браках наблюдается рост заболеваемости детей с врожденными аномалиями, деформацией и хромосомными нарушениями.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане причиной четверти редких генетических заболеваний у детей являются кровнородственные браки.

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