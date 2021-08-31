Родственникам погибших огнеборцев в Жамбылской области вручили награды

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин вручил близким родственникам погибших огнеборцев при тушении пожаров на складе боеприпасов в Жамбылской области государственные награды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Мероприятие прошло в специализированной пожарной части №2 города Тараза Службы пожаротушения ДЧС Жамбылской области.

Участники мероприятия почтили память огнеборцев, погибших при взрыве, минутой молчания.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении звания «Халық қаһарманы» Меиржану Айманову, погибшему при исполнении служебных обязанностей в Жамбылской области. За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Айманову Меиржану Какпасыновичу – заместителю начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области присвоено звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» (посмертно).

Трагедия, произошедшая в результате взрывов боеприпасов на территории воинской части № 28349 Министерства обороны, унесла жизнь полковника гражданской защиты Меиржана Айманова, который героически погиб, исполняя свой служебный долг. Благодаря его четким, грамотным действиям и личной самоотверженности была проведена эвакуация 710 жителей из трех близлежащих населенных пунктов от места катастрофы в город Тараз.

Также указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, орденом «Айбын» І степени посмертно награждены оперативный дежурный (заместитель руководителя тушения пожара) дежурной службы пожаротушения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Микропуло Александр Николаевич, орденом «Айбын» ІІІ степени старший пожарный-спасатель пожарной части №3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Сандыбаев Елдос Қадырбайұлы, пожарный-спасатель пожарной части №3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Тимирбулатов Арнур Серикович, старший пожарный-спасатель специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Торебеков Танирберген Кудайбергенович.

Юрий Ильин выразил слова соболезнования родным и близким погибших в трагической ситуации, произошедшей в Жамбылской области.