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вчера 22:50
Родственница Елизаветы II пересечет пешком пустыню Аралкум в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известная британская полярная исследовательница Рози Стэнсер отправилась в экспедицию в Аралкум, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Facebook посольства Великобритании в РК.
Как отметили в британском посольстве, в 2004 году Стэнсер прошла на лыжах в одиночку и без пополнения запасов на Южный полюс в экспедиции, таща за собой сани с весом в двое больше её самой 1100 километров.
Сейчас Рози находится в Казахстане в экспедиции в Аралкум - самой молодой пустыне, сформировавшейся на фоне высыхающего Аральского моря.
Рози и ее подруга Пом, тоже полярная исследовательница пройдут пешком более 600 км, изучат местность, а так же позитивное влияние Кокаральской плотины.
Интересный факт: Рози - двоюродная сестра королевы Елизаветы II.
Побольше об экспедиции по пересечению Арала можно узнать на сайте http://www.rosiestancer.com.
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