+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 20 °С
USD 426.93 EUR 498.36
RUB 5.73 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Родственница Елизаветы II пересечет пешком пустыню Аралкум в Казахстане

23 Августа 2021 08:29
Поделиться:
Родственница Елизаветы II пересечет пешком пустыню Аралкум в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известная британская полярная исследовательница Рози Стэнсер отправилась в экспедицию в Аралкум, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Facebook посольства Великобритании в РК.

Как отметили в британском посольстве, в 2004 году Стэнсер прошла на лыжах в одиночку и без пополнения запасов на Южный полюс в экспедиции, таща за собой сани с весом в двое больше её самой 1100 километров.

Сейчас Рози находится в Казахстане в экспедиции в Аралкум - самой молодой пустыне, сформировавшейся на фоне высыхающего Аральского моря.

Рози и ее подруга Пом, тоже полярная исследовательница пройдут пешком более 600 км, изучат местность, а так же позитивное влияние Кокаральской плотины.

Интересный факт: Рози - двоюродная сестра королевы Елизаветы II.

Побольше об экспедиции по пересечению Арала можно узнать на сайте http://www.rosiestancer.com.


Подписывайтесь на наш канал:

#МИД РК   #Туризм   #Экология   #Великобритания  
Поделиться:
Популярное
1 Две свадьбы в карантин проводили в Кокшетау
2 Уровень вакцинации от COVID-19 в Китае может превысить 80% к концу года – китайский эпидемиолог
3 Зарина Дияс вышла в финал квалификации турнира в США
4 Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
5 Как отдыхает молодежь во время карантина, показала столичная полиция
6 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Читайте также
Посвященная 30-летию Независимости РК выставка открылась в Одессе
«Летающую» рыбу засняли на видео в Атырауской области
Две свадьбы в карантин проводили в Кокшетау
Уровень вакцинации от COVID-19 в Китае может превысить 80% к концу года – китайский эпидемиолог
Зарина Дияс вышла в финал квалификации турнира в США
Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
Как отдыхает молодежь во время карантина, показала столичная полиция
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив