РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:08, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Родриго Пас вступил в должность президента Боливии

    Родриго Пас был приведен к присяге в качестве конституционного президента Многонационального Государства Боливия на 2025–2030 годы, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW

    Родриго Пас вступил в должность президента Боливии
    Фото: Синьхуа

    Церемония инаугурации состоялась во дворце Многонациональной законодательной ассамблеи в центре Ла-Паса.

    — Сегодня начинается новая эра независимости на службе у народа. Это новая Боливия, открывающая себя миру, — заявил Пас в своей инаугурационной речи.

    На торжественной церемонии присутствовали делегации из более 70 стран мира. В Боливию, в частности, приехали президенты Аргентины, Парагвая, Уругвая, Чили и Эквадора Хавьер Милей, Сантьяго Пенья, Яманду Орси, Габриэль Борич и Даниэль Нобоа. Присягу также принес вице-президент Эдманд Лара.

    В инаугурационной речи Пас пообещал проводить в Боливии политику «капитализма для всех». Он изложил планы постепенного перехода к рыночной экономике, целевого сокращения субсидий и улучшения международных отношений, в том числе осторожного сближения с США после многих лет охлаждения при предыдущих левых правительствах.

    Родриго Пас, представляющий христианско-демократическую партию Partido Democrata Cristiano, был избран главой государства во втором туре президентских выборов, который прошел 19 октября. Итоги голосования ознаменовали конец почти 20-летнего правления левой партии Movimiento al Socialismo, представителями которого были экс-президенты Эво Моралес и Луис Арсе.

    Теги:
    Латинская Америка Инаугурация Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают