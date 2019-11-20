Родные пропавшей в горах туристки объявили вознаграждение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пропавшая в горах близ Алматы Асель Панаргалиева до сих пор не найдена. Ее родные объявили вознаграждение за любую информацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пока никаких вестей. Объявили вознаграждение от безысходности. Я не мама, родная сноха. Девушке 26 лет. Она уже в таком возрасте, что не должна отчитываться всем. До этого Асель месяц была в Актау, потом месяц в Турции. Здесь в Алматы она была только 20 дней», - сказала ее родственница Маржан Изгали.

По ее словам, Асель очень любила горы и поднималась почти каждые выходные.

«У нее нет вредных привычек. Полиция работает. Ее телефон, наверное, украли, так как показывает разные места. Явно кража и преступление», - отметила она.

Напомним, девушка 9 ноября одна отправилась в сторону Большого Алматинского пика, в 13:00 разместила в социальной сети видео с вершины. Больше туристка на связь не выходила.

10 ноября, после обращения родственников спасателями РОСО были начаты поисково-спасательные работы по поиску пропавшей.

На данный момент проведена масштабная работа, неоднократно обследованы ущелье Проходное, перевал Джусалы-кезень, маршруты от космостанции до Большого Алматинского озера и от Большого Алматинского озера до Коммунальника (бывший дом отдыха). Также спасатели РОСО совместно с сотрудниками пограничного поста обследовали все открытые строения Тянь-шаньской астрономической обсерватории.

На борту АО «Казавиаспас» спасателями РОСО был выполнен облет территории, где могла пропасть девушка. Облет длился полтора часа, на расстоянии максимально приближенном к горным склонам. С воздуха обследовано Проходное ущелье, перевал Джусалы-кезень. Большой Алматинский пик тщательно обследован со всех сторон, осмотрены склоны пика Турист. Исследованы все прилегающие отроги и разделительные гребни.

С 15 ноября к спасателям РОСО присоединяются спасатели «Службы Спасения» города Алматы. Помимо прежних маршрутов, обследуется русло реки Большая Алматинка, проверяются участки с обеих сторон от дороги до ущелья Аюсай.

Далее территория поисков вновь расширяется, обследован участок автодороги от Большого Алматинского озера до подножья пика Советов, дорога до отеля «Альпийская роза».

На каждом из маршрутов задействован кинологический расчет.

На данный момент следов пропавшей девушки не обнаружено, поисково-спасательные работы продолжаются уже 11-й день.

Добавим, что ранее в ходе поиска были получены данные о том, что девушку видели спускающейся в сторону города 9 ноября примерно в 13 часов дня в районе Космостанции.