Родные погибших при пожаре в турецком отеле настаивают на правосудии

Участники акции требуют привлечь к ответственности всех виновных в трагедии на горнолыжном курорте в Болу, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Родственники погибших при пожаре в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая начали марш из провинции Болу в Анкару, добиваясь полного расследования трагедии и наказания всех виновных.

Акция стартовала у здания суда в Болу по инициативе Октайя Акишли, который потерял в пожаре мать, брата и 11-летнюю племянницу. Перед началом марша семьи жертв выступили с заявлением, призвав привлечь к ответственности всех, кто причастен к трагедии.

Адвокат Юксель Гюльтекин, потерявший при пожаре восьмерых родственников, заявил, что Государственный совет Турции разрешил расследование в отношении ряда должностных лиц, однако почти через десять месяцев после катастрофы судебные разбирательства в их отношении так и не начались.

По его словам, семьи намерены продолжать кампанию до тех пор, пока перед судом не предстанут все виновные независимо от занимаемых должностей. Он назвал акцию «маршем совести» и выразил надежду, что к нему присоединятся жители населенных пунктов по пути в Анкару.

Октай Акишли подчеркнул, что семьи требуют не мести, а справедливости. Отмечается, что отсутствие уголовного преследования чиновников, чья ответственность была установлена, подрывает доверие к правосудию.

Перед началом шествия участники выпустили в небо воздушные шары в память о 78 погибших и отправились в сторону столицы. К колонне также присоединились местные жители, выразившие поддержку семьям жертв.

Ранее мы писали, что в Турции вынесен приговор по делу о трагическом пожаре в гостинице Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая.