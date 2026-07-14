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    Родные погибших при пожаре в турецком отеле настаивают на правосудии

    Участники акции требуют привлечь к ответственности всех виновных в трагедии на горнолыжном курорте в Болу, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

    Родные погибших при пожаре в турецком отеле настаивают на правосудии
    Фото: hurriyetdailynews.com

    Родственники погибших при пожаре в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая начали марш из провинции Болу в Анкару, добиваясь полного расследования трагедии и наказания всех виновных.

    Акция стартовала у здания суда в Болу по инициативе Октайя Акишли, который потерял в пожаре мать, брата и 11-летнюю племянницу. Перед началом марша семьи жертв выступили с заявлением, призвав привлечь к ответственности всех, кто причастен к трагедии.

    Адвокат Юксель Гюльтекин, потерявший при пожаре восьмерых родственников, заявил, что Государственный совет Турции разрешил расследование в отношении ряда должностных лиц, однако почти через десять месяцев после катастрофы судебные разбирательства в их отношении так и не начались.

    По его словам, семьи намерены продолжать кампанию до тех пор, пока перед судом не предстанут все виновные независимо от занимаемых должностей. Он назвал акцию «маршем совести» и выразил надежду, что к нему присоединятся жители населенных пунктов по пути в Анкару.

    Октай Акишли подчеркнул, что семьи требуют не мести, а справедливости. Отмечается, что отсутствие уголовного преследования чиновников, чья ответственность была установлена, подрывает доверие к правосудию.

    Перед началом шествия участники выпустили в небо воздушные шары в память о 78 погибших и отправились в сторону столицы. К колонне также присоединились местные жители, выразившие поддержку семьям жертв.

    Ранее мы писали, что в Турции вынесен приговор по делу о трагическом пожаре в гостинице Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая.

    Турция Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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