Родителям разрешили посещать утренники в детских садах Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Родителям разрешили посещать праздничные мероприятия в столичных детских садах и школах. Однако сами утренники разрешается проводить в ограниченных условиях – без объединения классов и групп, то есть в одной группе - одно мероприятие. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В организациях школьного и дошкольного образования не разрешается проводить массовые мероприятия с соединением классов и объединением групп. Поэтому проведение мероприятий на объектах образования разрешается групповое, то есть в одной группе - одно мероприятие. Но при этом, в соответствии с тем, что мы находимся в «зеленой» зоне, разрешается участие родителей в этих мероприятиях при соблюдении системы Ashyq. Это «синий» и «зеленый» статус», - сказала она на брифинге в акимате.

С.Бейсенова подчеркнула, несмотря на ослабление ограничительных мер в преддверии весенних праздников необходимо помнить о строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к объектам образования.

Напомним, в марте 2022 года казахстанцы будут отдыхать в общей сложности 12 дней. В предстоящем месяце казахстанцев ожидают два официальных праздника – Международный женский день и Наурыз. На Международный женский день казахстанцы отдохнут три дня – 6, 7 и 8 марта. На Наурыз казахстанцы смогут отдохнуть сразу пять дней – 19, 20, 21, 22 и 23 марта.