Родители разных этносов стали чаще отдавать детей в казахские школы – Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственным языком владеют более двух третей населения. Об этом заявил Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важное значение имеет тот факт, что все этносы нашей страны поддержали консолидирующую роль государственного языка. Вспомним, что в 1991 году государственным языком владели лишь 37% населения. Сегодня ситуация кардинально другая. По оценкам, государственным языком на сегодняшний день владеют более двух третей населения нашей страны. Если 20 лет назад в вузах на казахском языке обучалось 27%, то сегодня 83%. Всем другим представителям наций и этносов позволено и они пользуются своими возможностями для получения образования. Раньше у нас было проблемой найти человека, не казаха, который бы говорил на государственном языке. Ныне это абсолютно не редкость», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании Совета АНК.

По словам Первого Президента страны, растет число хорошо знающих государственный язык среди всех этносов нашей страны.

«Государственный язык стал общепризнанным гражданским маркером, к этому идут и наши соседи. Это не просто дань уважения языку государствообразующей нации, именно язык объединяет всех. Например, Америка состоит из сотен наций и этносов. Но их американцами делает английский язык. Конечно, у нас ситуация другая, но идти к этому и через государственный язык дать доступ всем нашим гражданам во все органы управления, работать, избираться вплоть до Президента», - отметил Елбасы.

«Поэтому, цель большая. И чем больше человек знает язык, тем более он культурен. Я думаю, многие понимают, что мы это делаем в общих целях. Поэтому, отрадно, что родители разных этносов все чаще стали отдавать своих детей в казахские детские сады, школы и вузы. Это надо приветствовать», - заключил Елбасы.