Родители погибшего ученика НИШ Алматы обратились к руководству школы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Назарбаев интеллектуальных школах Алматы сообщили, что родители погибшего ученика восьмого класса не имеют претензий к руководству школы, а также куратору и психологу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В образовательном учреждении отметили, что отец ученика восьмого класса обратился с заявлением к руководству Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Алматы, в котором просит с пониманием отнестись к трагедии, произошедшей в его семье, к чувствам родных и близких, памяти ребенка.

«Прошу не использовать имя моего сына и остановить любые мероприятия, акции и публикации в социальных сетях, в том числе пропагандирующих ношение юбки», - написал отец ученика.

Семья также подчеркнула, что все домыслы и обвинения о давлении на ученика и его психологических проблемах не соответствуют действительности, родители школьника не имеют претензий к руководству школы, а также куратору и психологу.

Сообщается, что по факту несчастного случая ведется следствие.

Напомним, 27 октября во внеурочное время произошел несчастный случай с учеником восьмого класса Назарбаев интеллектуальной школы.

Факт управлением полиции Бостандыкского района зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.105 УК РК «Доведение до самоубийства»