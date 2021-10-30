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    22:13, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Родители погибшего ученика НИШ Алматы обратились к руководству школы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Назарбаев интеллектуальных школах Алматы сообщили, что родители погибшего ученика восьмого класса не имеют претензий к руководству школы, а также куратору и психологу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В образовательном учреждении отметили, что отец ученика восьмого класса обратился с заявлением к руководству Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Алматы, в котором просит с пониманием отнестись к трагедии, произошедшей в его семье, к чувствам родных и близких, памяти ребенка.

    «Прошу не использовать имя моего сына и остановить любые мероприятия, акции и публикации в социальных сетях, в том числе пропагандирующих ношение юбки», - написал отец ученика.

    Семья также подчеркнула, что все домыслы и обвинения о давлении на ученика и его психологических проблемах не соответствуют действительности, родители школьника не имеют претензий к руководству школы, а также куратору и психологу.

    Сообщается, что по факту несчастного случая ведется следствие.

    Напомним, 27 октября во внеурочное время произошел несчастный случай с учеником восьмого класса Назарбаев интеллектуальной школы.

    Факт управлением полиции Бостандыкского района зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.105 УК РК «Доведение до самоубийства»


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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