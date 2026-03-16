Родители близнецов Касыма и Жомарта из Мангистау проголосовали на референдуме

По словам родителей, участие в референдуме является важной обязанностью каждого гражданина, поскольку именно от таких решений зависит будущее государства и благополучие будущих поколений.

Имена их сыновей — Касым и Жомарт — также привлекли внимание окружающих, придав событию особый символический характер. Семья отметила, что воспитывает детей в духе уважения к Родине, национальным ценностям и гражданской ответственности.

Фото: акимат Мангистауской области

Жители региона активно приходят на избирательные участки, демонстрируя высокий уровень гражданской активности. Участие семей с детьми, молодежи и старшего поколения показывает, что судьба страны волнует людей разных возрастов.

Подобные примеры подчеркивают преемственность поколений и важность формирования у подрастающего поколения уважения к государственным и общественным процессам.