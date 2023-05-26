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Родителей в Алматы предупредили об ответственности за езду детей на электросамокатах

Автор:  
Еламан Турысбеков
26 Мая 2023, 13:00
Родителей в Алматы предупредили об ответственности за езду детей на электросамокатах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Представители компаний, предоставляющих сервис аренды электросамокатов, приняли участие в родительских собраниях в школах Алматы и ознакомили их с правилами использования и езды на электросамокатах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным кикшеринговых компаний, несмотря на ограничения возраста использования электросамокатов от 18 лет, часто фиксируются случаи пользования арендными самокатами детей школьного возраста.

«Для регистрации в приложении кикшеринга нужны данные банковских карт, при этом детские карты автоматически не принимаются. Таким образом, дети пользуются банковскими картами своих родителей или родных, тем самым получают доступ к аренде электросамокатов», - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.

Родителям важно понимать, что это, прежде всего, касается безопасности их детей. В случае ДТП на дорогах с участием электросамокатов, управляемым несовершеннолетним, к ответственности будут привлечены родители.

«В целях обеспечения безопасности на дорогах всех участников движения родителям не рекомендуется передавать данные банковских карт для регистрации в приложениях и допускать езду на электросамокатах несовершеннолетних детей», - предупредили в управлении.

Ранее Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах. Также сообщалось, что право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами.


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