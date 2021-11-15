Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Родители подростков, разбивавших стекла автобусов, привлечены к ответственности в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции города сообщили, что в управление полиции Алатауского района Алматы с заявлением о хулиганских действиях обратился руководитель автопредприятия. По его словам, в течение месяца неизвестные разбили стекла пяти автобусов 25-го маршрута.

«В ходе проведения проверочных мероприятий хулиганы установлены. Ими оказались учащиеся 7 и 9 классов одной из городских школ. Проживают в нашем районе. За противоправные действия детей к ответственности привлечены их родители, согласно ст.435 КРКобАП «Хулиганство, совершенное несовершеннолетним». Санкция предусматривает штраф в размере 7 МРП», - информировал начальник управления полиции Алатауского района полковник полиции Ильяс Омирсериков.

Подростки поставлены на учет ювенальной полиции. С юношами и их родителями проведена разъяснительная беседа.

«Меня пригласили в УП Алатауского района. Задержали хулиганов, которые разбивали окна наших автобусов. Хочу выразить благодарность сотрудникам полиции», - сказал представитель автопредприятия.

Ранее сообщалось, что в Алматы хулиганы закидали камнями пассажирские автобусы и разбили стекла в микрорайоне Саялы-2.



