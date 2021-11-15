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Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы

15 Ноября 2021 22:11
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Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Родители подростков, разбивавших стекла автобусов, привлечены к ответственности в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В департаменте полиции города сообщили, что в управление полиции Алатауского района Алматы с заявлением о хулиганских действиях обратился руководитель автопредприятия. По его словам, в течение месяца неизвестные разбили стекла пяти автобусов 25-го маршрута.

«В ходе проведения проверочных мероприятий хулиганы установлены. Ими оказались учащиеся 7 и 9 классов одной из городских школ. Проживают в нашем районе. За противоправные действия детей к ответственности привлечены их родители, согласно ст.435 КРКобАП «Хулиганство, совершенное несовершеннолетним». Санкция предусматривает штраф в размере 7 МРП», - информировал начальник управления полиции Алатауского района полковник полиции Ильяс Омирсериков.

Подростки поставлены на учет ювенальной полиции. С юношами и их родителями проведена разъяснительная беседа.

«Меня пригласили в УП Алатауского района. Задержали хулиганов, которые разбивали окна наших автобусов. Хочу выразить благодарность сотрудникам полиции», - сказал представитель автопредприятия.

Ранее сообщалось, что в Алматы хулиганы закидали камнями пассажирские автобусы и разбили стекла в микрорайоне Саялы-2.



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#Алматы   #МВД РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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