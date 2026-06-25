Родина Димаша и марсианские пейзажи Актолагая: куда поехать в Актюбинской области

Иностранные туристы, приезжающие в Актобе, посещают дом, где родилась и выросла гордость страны Димаш Кудайберген, а также его школу и колледж. Кроме того, они отправляются посмотреть на меловые горы Актолагай. Информационное агентство Kazinform подготовило обзор лучших туристических маршрутов Актюбинской области.

Димаш Кудайберген и среда, в которой он вырос

Большинство иностранных туристов, приезжающих в город Актобе, являются поклонниками певца Димаша Кудайбергена. Они не выбирают определенное время года для поездки и с большим интересом знакомятся с местами, связанными с его жизнью и творческим становлением.

Чаще всего гости посещают школу-гимназию № 32, музыкальный колледж имени А. Жубанова и областную филармонию имени Г. Жубановой, где певец начал свою трудовую деятельность. В школе поклонников артиста встречает учитель начальных классов Клара Кажгалиева. Педагоги и ученики демонстрируют свое творчество, а гости неизменно оказываются окружены вниманием и радушием.

Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

В школьном музее хранятся фотографии Димаш Кудайберген, а также классный журнал, в котором сохранились записи о его учебе.

Здесь также представлены сувениры, подаренные членами фан-клубов.

Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

Кроме того, туристы посещают и дом самого певца. Дом семьи Айтбаевых сегодня превратился в место встреч участников фан-клубов. Организовать такой туристический маршрут не составляет труда, поскольку все объекты расположены недалеко друг от друга.

Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

Актолагай и Аккум-Сагыз

Иностранные туристы проявляют большой интерес к меловым горам Актолагай, расположенным на территории Актюбинской области. Это место ничуть не уступает урочищу Бозжыра в Мангистауской области. Единственный недостаток заключается в том, что дорога к нему пока не заасфальтирована.

Фото: visitaktobe.kz

— Актолагай — это горный хребет, расположенный в Байганинском районе Актюбинской области, бывшее дно океана. Доказательством этому служат зубы акул, позвоночники китов, которые встречаются буквально на каждом шагу, панцири черепах, морских ежей и раковины моллюсков. Протяженность плато составляет 90 км, ширина — от 5 до 10 км. Самая высокая точка Нартобе достигает 302 метров. Западный склон крутой, изрезан оврагами и скалами. Именно здесь берет начало река Терисаккан. Местные жители называют Актолагай музеем под открытым небом, а некоторые — Алатау. Здесь можно увидеть природные образования, напоминающие льва, «Титаник», шахматную королеву, верблюда, черепаху, пирамиду, сфинкса, юрту и пирамиды. Говорят даже, что кюй Курмангазы «Алатау» был посвящен именно этому ущелью. Еще одна удивительная особенность заключается в том, что под воздействием солнечного света плато трижды меняет свой цвет: утром становится желтоватым, днем — белым, а вечером приобретает голубоватый оттенок, — сказала пресс-секретарь туристического информационного центра «Visit Aqtobe» Назымай Есболсынова.

В настоящее время местные туристические агентства разработали отдельный маршрут в Актолагай. Стоимость поездки составляет 25 500 тенге. В программу входят двухразовое питание, услуги гида и транспорт для небольшой группы туристов. Летом также высоким спросом пользуется маршрут Аккум-Сагыз.

— Аккум также расположен в Байганинском районе на правом берегу реки Сагыз возле села Алтай батыр. Его протяженность составляет 40 км, ширина — 15 км. Среди представителей животного мира здесь обитают заяц-толай, корсак, тушканчик-прыгун, барханная кошка и многие другие виды животных и птиц, — сказала Назымай Есболсынова.

Фото: Vizit Aqtobe

Посетители также пробуют воду из артезианского источника в селе Алтай батыр. Этот аул известен тем, что здесь проживает большое количество близнецов.

Волчий водопад и Каргалинское водохранилище

Обе эти достопримечательности расположены в Каргалинском районе. Волчий водопад привлекает туристов лишь на протяжении двух весенних месяцев. После этого отдыхающие предпочитают проводить время на берегу Каргалинского водохранилища. Туристические агентства организуют поездки к водопаду по маршруту стоимостью 10 000 тенге. Это место определенно стоит посетить каждому.

По субботам и воскресеньям здесь собирается большое количество людей. Предприниматель, арендовавший эту территорию, установил несколько юрт и создал для гостей комфортные условия. Здесь можно покататься на лошадях и совершить прогулку на лодке.

Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

— Каргалинское водохранилище расположено в 60 километрах от города Актобе. Оно было введено в эксплуатацию в 1975 году. Вместимость водохранилища составляет 500-600 млн кубометров. В некоторых местах глубина достигает 31,8 метра. В настоящее время на берегу Каргалинского водохранилища ведется строительство зоны отдыха Qargaly Eco Resort. Волчий водопад находится в 120 километрах от областного центра. Водопад был создан руками человека в 70-х годах прошлого века, когда было принято решение о переброске воды из крупного водоема Ащылысай, расположенного в ущелье реки Эбита, то есть об организации искусственного сброса талых ледниковых вод. Согласно легенде, волчица каждую ночь ищет своих волчат, которых унесло течением. Поэтому некоторые туристы утверждают, что слышали здесь волчий вой. Самое подходящее время для посещения — с конца апреля до конца июня, — сообщили в пресс-службе.

Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

Кобда — земля батыров

Одно из мест, которое чаще всего посещают туристы, приезжающие в Актобе, это мавзолей батыра Есета, расположенный в Алгинском районе. Поездка туда и обратно обойдется в 8 500 тенге. Кроме того, можно доехать до села Бестамак, а затем воспользоваться услугами такси.

После этого туристы направляются в Кобду — край прославленных батыров. Здесь находятся мавзолей Абат Байтак, мемориальный комплекс Кобланды батыра и родное село Алии Молдагуловой. Стоимость туристического маршрута составляет 17 900 тенге. Если туристы организуют питание самостоятельно, цена снижается до 11 900 тенге.

Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

Как сообщалось ранее, в 2013 году на территории некрополя Абат Байтак в Кобдинском районе был построен поминальный дом. Для защиты комплекса от скота территория была ограждена специальным забором. Сюда часто приезжают студенты и школьники. Гости региона также специально посещают это место и уже сделали доброй традицией чтение молитв в память об усопших.

Мавзолей Кобланды батыра расположен в селе Жиренкопа. Это приграничное село также нередко посещают школьники. Родное село Алии Молдагуловой Булак находится недалеко от областного центра. Здесь посетители могут ознакомиться с небольшим музеем, после чего отправляются в село Алии. Музей действует и в патриотическом центре «Алия». Кроме того, гости возлагают цветы к памятнику и отдают дань уважения героине.

Оркашский лес, березовая роща в Мартуке и резерват в Иргизе

Поскольку Актюбинская область является крупнейшим регионом страны по площади территории, туристические маршруты здесь расположены на значительном расстоянии друг от друга. Так, Оркашский лес находится в Мугалжарском районе.

— Посреди бескрайней степи здесь растут березы и осины. Встречаются кустарники боярышника и шиповника, а также несколько видов трав. Обитают джейраны, корсаки, светлые хорьки, степные орлы и беркуты. Рядом с лесом находится еще одно удивительное место — композиция из каменных глыб, — рассказала пресс-секретарь туристического информационного центра «Vizit Aqtobe» Назымай Есболсынова.

Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

Для посещения березовой рощи в Мартукском районе туристы платят 12 000 тенге. Во время поездки на природу отдыхающие обедают, проводят время на свежем воздухе, играют и делают фотографии.

Еще одна достопримечательность региона — Иргиз-Тургайский государственный природный резерват. Здесь обитают сайгаки. Также можно увидеть тюльпаны, занесенные в Красную книгу.

Через систему Иргизско-Тургайских озер весной пролетают птицы, направляющиеся в Восточную Сибирь и Западную Европу, а осенью — в южные регионы, Индию и Пакистан. На территории природного резервата встречается 250 видов птиц, из которых 34 занесены в Красную книгу Казахстана.

Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

Тарифы на услуги резервата следующие:

поездка на микроавтобусе вместимостью до 9 человек на расстояние 100 километров — 12 975 тенге;

аренда палатки — 432 тенге;

аренда спального мешка — 865 тенге;

аренда лодки — 4 325 тенге;

аренда юрты на сутки — 12 975 тенге;

въезд легкового автомобиля на территорию — 3 075 тенге;

для автобусов вместимостью до 16 мест плата составляет 6 487 тенге.

Напомним, ранее Kazakh Tourism назвал топ-5 туристических сел в Казахстане. Инициатива способствует развитию устойчивого и экологического туризма, а также продвижению населенных пунктов, обладающих уникальным природным, историческим и культурным наследием.