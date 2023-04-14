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Родильный дом и шесть поликлиник построят в Шымкенте

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
14 Апреля 2023, 11:22
Родильный дом и шесть поликлиник построят в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте займутся повышением уровня сферы здравоохранения. Для этого до 2025 года в мегаполисе обещают построить 6 современных поликлиник и перинатальный центр на 200 мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

По информации горздрава, сейчас средний показатель охвата каждой из 45 поликлиник города составляет 26 тысяч жителей. В дальнейшем для создания максимально комфортных условий поликлиники планируется разгрузить. То есть сделать так, чтобы одна поликлиника обслуживала не более 24 тысяч пациентов.

Это планируется сделать путем строительства 6 поликлиник. На данный момент по словам специалистов, именно столько объектов здравоохранения требуется мегаполису. Сейчас ведется работа по привлечению инвестиций в строительство объектов.

Также в мегаполисе появится новый родильный дом. Его строительство уже началось, залит фундамент. Новый родильный центр появится в микрорайоне Акжайык, и это поможет разгрузить перинатальный центр №1.


Строительство   Здравоохранение   Шымкент  
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