Роботы-гуманоиды впервые провели лапароскопическую операцию

Человекоподобные роботы китайского производителя Unitree Robotics под управлением хирургов успешно провели операцию по удалению желчного пузыря у живых свиней, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на South China Morning Post .

Для эксперимента ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего модифицировали китайского робота Unitree G1 ростом 1,5 метра и весом 27 кг, оснастив его специальными адаптерами для удержания стандартных хирургических инструментов.

Специалисты провели две малоинвазивные операции по лапароскопическому удалению желчного пузыря у свиней. В первом эксперименте один робот ассистировал хирургу, а во втором — два гуманоида выполнили процедуру совместно.

Несмотря на успешный исход, операция заняла больше времени из-за прерывистых движений робота и необходимости частой калибровки. В процессе хирургического вмешательства также произошли кровотечение и утечка желчи, которые хирурги оперативно устранили без последствий для животного.

— Телеуправляемые и автономные роботы-гуманоиды обладают реальным потенциалом для расширения доступа к жизненно важным операциям, которые пациенты иначе могли бы не получить, — отметил Майкл Ип, профессор кафедры электротехники и компьютерной инженерии университета в Сан-Диего.

Напомним, в 1997 году первая роботизированная лапароскопическая операция длилась шесть часов, тогда как использование современного человекоподобного робота сократило это время всего до 30 минут.

Ранее сообщалось, что Китай выпустит свыше 100 тысяч человекоподобных роботов.