Робота-заправщика на ИИ представили в Абу-Даби

В столице ОАЭ на автозаправочной станции ведущей эмиратской топливной компании на днях был представлен робот-заправщик, способный самостоятельно заправлять автомобили. Ожидается, что АЗС будут использовать робота для поддержки существующего персонала, повышения производительности и сокращения времени ожидания, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

В конце апреля Adnoc Distribution продемонстрировала на автозаправочной станции на острове Рим в Абу-Даби несколько инновационных технологий, основанных на искусственном интеллекте.

Наибольший интерес вызвала технология роботизированной руки, которая способна помогать автомобилистам заправлять свои автомобили. По данным компании, новинка является первой в регионе, она была соответствующим образом сертифицирована и протестирована. О запуске пилотного проекта роботизированной заправки в Абу-Даби Adnoc Distribution объявила в феврале в рамках Месяца инноваций в ОАЭ. Первые пилотные испытания начались в Абу-Даби после более чем года разработки. Тогда сообщалось, что технология начнет работать в жаркие летние месяцы.

Как работает технология?

Когда автомобиль прибывает на заправочную станцию, водитель выбирает необходимый ему вид топлива через сенсорный интерфейс или мобильное приложение Adnoc Distribution. Роботизированная рука, оснащенная специализированной насадкой, выдвигается по направлению к транспортному средству под управлением датчиков, которые помогают совместить насадку с отверстием бака. После правильного позиционирования роботизированная рука вставляет форсунку и закачивает топливо в автомобиль. После завершения роботизированная рука втягивает сопло, а затем отправляет водителю уведомление о том, что заправка завершена.

Для мониторинга процесса в целях его безопасности и эффективности используются усовершенствованные датчики и камеры, обеспечивая бесперебойную работу АЗС.

Инновационная система обеспечивает скорость, удобство и экологические преимущества, снижая риск разливов и устраняя необходимость в обслуживающем персонале на традиционных заправочных станциях, позволяя им сосредоточиться на других услугах.

В дополнение к роботизированной руке Adnoc Distribution также представила новую розничную услугу под названием «Click&Collect», которая позволяет клиентам покупать продукты питания и напитки в магазине Oasis через мобильное приложение и доставлять заказы в свой автомобиль.

Другой технологией стала туннельная автомойка способная обслуживать от 35 до 40 автомобилей в час. Таким образом каждая мойка занимает всего 7-8 минут, включая время сушки. Создатели технологии заявляют, что туннельная автомойка работает экологически устойчиво, используя при этом 80 процентов переработанной воды.

Фото: Туннельная автомойка на заправочной станции Adnoc / The National

В январе этого года президент ОАЭ объявил о создании Совета по искусственному интеллекту и передовым технологиям (AIATC), который будет отвечать за разработку и реализацию политики и стратегий, связанных с исследованиями, инфраструктурой и инвестициями в искусственный интеллект и передовые технологии в Абу-Даби.

В марте в Абу-Даби запущена новая технологическая инвестиционная компания MGX, целью которой является ускорение развития искусственного интеллекта и других передовых технологий.