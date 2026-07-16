Робот-судебный исполнитель сэкономил жителям Жамбылской области 77 миллионов тенге

Автоматизированная система позволяет рассчитаться с государством до передачи документа частному исполнителю и дополнительных расходов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Упрощенное производство применяется по долгам, размер которых не превышает 20 месячных расчетных показателей. После возбуждения дела гражданину приходит сообщение с номера 1414, уведомление в приложении eGov Mobile или информация через другие электронные сервисы.

Получатель может проверить основание взыскания и оплатить задолженность онлайн. После поступления денег система автоматически снимает введенные ограничения без участия сотрудника.

За шесть месяцев 2026 года робот возбудил 47 044 исполнительных производства на общую сумму более 1,09 млрд тенге. После получения уведомлений граждане оплатили долги по 13 741 документу на 308,5 млн тенге.

Еще 27 969 производств на сумму 653,1 млн тенге пришлось передать частным судебным исполнителям. Неисполненными в системе оставались 5334 документа на 129,8 млн тенге.

По расчетам департамента юстиции, благодаря добровольной оплате до передачи дел ЧСИ жители региона сэкономили на их услугах более 77,1 млн тенге.

Ранее сообщалось, что порог упрощенного взыскания в Казахстане увеличивают до 40 МРП, а за прошлый год цифровой судебный исполнитель сэкономил для граждан 1,9 млрд тенге.