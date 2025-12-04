«Робокоп» вышел на службу в Китае

Робот приступил к дежурству 1 декабря на одном из перекрестков района Биньцзян в городе Ханчжоу. Он выполняет стандартные жесты регулировщика и использует голосовые уведомления для водителей и пешеходов, нарушающих правила дорожного движения.

Представитель дорожной полиции Чжан Ваньчжэ пояснил, что движения Хансин-1 основаны на реальных жестах инспекторов, а модель искусственного интеллекта постепенно совершенствуется благодаря обучению в условиях реального трафика.

Система робота связана со светофорным оборудованием и способна менять режим работы в зависимости от смены сигналов дорожного регулятора. Модуль компьютерного зрения позволяет фиксировать нарушения среди пользователей немоторизованного транспорта, включая велосипедистов.

Длительность автономной работы устройства пока не раскрывается. В то же время известно, что похожие полицейские роботы, которые используются в других регионах Китая, например в провинции Юньнань, обычно работают от шести до восьми часов после одной зарядки.

Следующие версии, как ожидается, будут адаптированы для большего числа рабочих сценариев и смогут предоставлять более удобные услуги для населения.

