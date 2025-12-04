РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:02, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    «Робокоп» вышел на службу в Китае

    В провинции Чжэцзян на востоке Китая начал работу робот полицейский Хансин-1, оснащенный технологией искусственного интеллекта, передает агентство Kazinform со ссылкой на портал правительства Ханчжоу.

    «Робокоп» вышел на службу в Китае
    Фото: Hangzhou Daily

    Робот приступил к дежурству 1 декабря на одном из перекрестков района Биньцзян в городе Ханчжоу. Он выполняет стандартные жесты регулировщика и использует голосовые уведомления для водителей и пешеходов, нарушающих правила дорожного движения.

    Представитель дорожной полиции Чжан Ваньчжэ пояснил, что движения Хансин-1 основаны на реальных жестах инспекторов, а модель искусственного интеллекта постепенно совершенствуется благодаря обучению в условиях реального трафика.

    Система робота связана со светофорным оборудованием и способна менять режим работы в зависимости от смены сигналов дорожного регулятора. Модуль компьютерного зрения позволяет фиксировать нарушения среди пользователей немоторизованного транспорта, включая велосипедистов.

    Длительность автономной работы устройства пока не раскрывается. В то же время известно, что похожие полицейские роботы, которые используются в других регионах Китая, например в провинции Юньнань, обычно работают от шести до восьми часов после одной зарядки.

    Следующие версии, как ожидается, будут адаптированы для большего числа рабочих сценариев и смогут предоставлять более удобные услуги для населения.

    Ранее мы писали, что первый в мире ИИ-робот для селекции разработан в Китае.

    Китай Искусственный интеллект Роботы Мировые новости
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор
