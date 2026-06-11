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    Roblox разблокировали в России

    Игровая платформа начала открываться в России без ограничений после полугодового ограничения доступа, передает агентство Kazinform. 

    Roblox разблокировали в России
    Фото: РБК/URA.ru/Global Look Press

    Об этом же сообщила директор российской некоммерческой организации «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале

    Как сообщает ТАСС, информацию подтвердили в Министерстве цифрового развития РФ, отметив, что платформа «реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей», в том числе механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам.

    — Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России. В Roblox также обязались в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента, — сообщили в ведомстве.

    Напомним, Роскомнадзор заблокировал игровую онлайн-платформу Roblox в связи с распространением через популярный у детей сервис «экстремистских материалов и пропаганды ЛГБТ». 

    Ранее Roblox объявила о внедрении защищенных аккаунтов для детей и подростков. 

    Компьютерные игры В мире Россия
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор