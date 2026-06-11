Roblox разблокировали в России

Игровая платформа начала открываться в России без ограничений после полугодового ограничения доступа, передает агентство Kazinform.

Об этом же сообщила директор российской некоммерческой организации «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

Как сообщает ТАСС, информацию подтвердили в Министерстве цифрового развития РФ, отметив, что платформа «реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей», в том числе механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам.

— Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России. В Roblox также обязались в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента, — сообщили в ведомстве.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал игровую онлайн-платформу Roblox в связи с распространением через популярный у детей сервис «экстремистских материалов и пропаганды ЛГБТ».

Ранее Roblox объявила о внедрении защищенных аккаунтов для детей и подростков.