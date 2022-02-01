Ризван Гусейнов: стабильность и процветание Казахстана напрямую влияют на перспективы всего тюркского мира

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Избрание Касым-Жомарта Токаева главой партии Nur Otan дает уверенность в том, что те инициативы и проекты, которые были начаты правящей партией еще в период Первого Президента будут продолжены. Об этом сказал директор Центра истории Кавказа, азербайджанский историк, политический аналитик Ризван Гусейнов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Весь мир с большим вниманием отслеживает события в Казахстане, и естественно, особое внимание этим процессам уделяется и в Азербайджане. Как верно отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, в Казахстане произошли события, которые он назвал «трагическим январем». Это выражение очень знакомо азербайджанскому народу, который пережил «Черный январь» в 1990 году в своей истории. Поэтому мы прекрасно понимаем боль казахского народа и, естественно, с большим вниманием в Азербайджане отслеживали, в том числе внутриполитические процессы в братском государстве», - сказал историк.

По его словам, избрание Касым-Жомарта Токаева главой правящей партии Nur Otan дает надежду, что те реформы, проекты и начинания, инициатором и автором которых был Первый Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, будут продолжены и доведены до своего логического конца.

«Мы желаем и видим Казахстан свободной и независимой страной, которая является решающим элементом для построения будущего и процветающего региона Центральной Азии, Прикаспийского региона и в более широком формате тюркского мира. Стабильность, мир и процветание Казахстана напрямую влияют на перспективы всего тюркского мира, всего Тюркского союза. В этом контексте Азербайджан и азербайджанская общественность всегда готовы поддержать братский Казахстан и поделиться своим опытом, а также оказать любую возможную помощь и поддержку, которая послужит процветанию не только самого Казахстана, но как я отметил, всех тюркских стран и всего обширного региона, который ныне вовлечен в очень серьезные геополитические процессы», - отметил политолог.

По мнению историка, наиболее актуальным является обновление кадров правящей партии и в целом чиновничьего аппарата в стране.

«Новые вызовы требуют новых людей, которые активные и готовы к этим новым вызовам. Из контекста можно сказать, что обновление кадров будет происходить за счет новых и молодых специалистов, которые учились за рубежом и верны тем идеалам, которые привели к созданию независимого казахстанского государства. Это очень важно, чтобы смена поколений произошла безболезненно и эффективно», - отметил директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов, выразив уверенность в том, что на посту председателя партии Nur Otan Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лучше всех справится с этими важными задачами.