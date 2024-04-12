Ризабек Айтмухан стал серебряным призером чемпионата Азии по вольной борьбе

Казахстанец Ризабек Айтмухан завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по вольной борьбе в Бишкеке (Кыргызстан), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В финале весовой категории до 97 килограммов ему противостоял чемпион мира Ахмед Тажудинов из Бахрейна.

Схватка завершилась победой Тажудинова со счетом 4-2. Ризабек завершил ЧА с серебряной медалью.

Тажудинов выигрывал ЧМ в 2023 году. Тогда же Айтмухан стал чемпионом, но в весе до 92 килограммов.

11 апреля в Бишкеке на пьедестал поднялся Мейрамбек Картбай, ставший третьим в весе до 57 килограммов.