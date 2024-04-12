РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:25, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Ризабек Айтмухан стал серебряным призером чемпионата Азии по вольной борьбе

    Ризабек Айтмухан
    Фото: Olympic.kz

    Казахстанец Ризабек Айтмухан завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по вольной борьбе в Бишкеке (Кыргызстан), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В финале весовой категории до 97 килограммов ему противостоял чемпион мира Ахмед Тажудинов из Бахрейна.

    Схватка завершилась победой Тажудинова со счетом 4-2. Ризабек завершил ЧА с серебряной медалью.

    Тажудинов выигрывал ЧМ в 2023 году. Тогда же Айтмухан стал чемпионом, но в весе до 92 килограммов.

    11 апреля в Бишкеке на пьедестал поднялся Мейрамбек Картбай, ставший третьим в весе до 57 килограммов.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Кыргызстан Азия Борьба
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!