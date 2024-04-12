18:30, 11 Апрель 2024 | GMT +6
Мейрамбек Картбай выиграл медаль чемпионата Азии по борьбе
Борец вольного стиля из Казахстана Мейрамбек Картбай провел схватку за бронзовую медаль на чемпионате Азии, который проходит в кыргызстанском Бишкеке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
В весовой категории до 57 килограммов казахстанский спортсмен встретился на ковре с представителем Китая Вею Ли и одержал уверенную победу со счетом 7-2. Таким образом, Картбай стал бронзовым призером континентального первенства.
В полуфинальной схватке Мейрамбек потерпел поражение от японского борца Кенто Юмия.
Отметим, что другой казахстанец Ризабек Айтмухан вышел в финал в категории до 97 килограммов, где встретится с Ахмедом Тажудиновым из Бахрейна.