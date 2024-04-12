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    18:30, 11 Апрель 2024 | GMT +6

     Мейрамбек Картбай выиграл медаль чемпионата Азии по борьбе

    картбай
    Фото: Sports.kz.

    Борец вольного стиля из Казахстана Мейрамбек Картбай провел схватку за бронзовую медаль на чемпионате Азии, который проходит в кыргызстанском Бишкеке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    В весовой категории до 57 килограммов казахстанский спортсмен встретился на ковре с представителем Китая Вею Ли и одержал уверенную победу со счетом 7-2. Таким образом, Картбай стал бронзовым призером континентального первенства.

    В полуфинальной схватке Мейрамбек потерпел поражение от японского борца Кенто Юмия.

    Отметим, что другой казахстанец Ризабек Айтмухан вышел в финал в категории до 97 килограммов, где встретится с Ахмедом Тажудиновым из Бахрейна.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Кыргызстан Борьба
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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