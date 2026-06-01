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    Ризабек Айтмухан признан лучшим борцом вольного стиля

    Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан признан лучшим спортсменом мая по версии Объединенного мира борьбы (UWW), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ризабек Айтмухан
    Фото: НОК РК

    Такое признание спортсмен получил после успешного выступления на молодежном чемпионате Азии во Вьетнаме, где завоевал золотую медаль в весовой категории до 125 килограммов.

    В UWW отметили, что Айтмухан уверенно выиграл все три схватки на турнире с техническим преимуществом и стал двукратным чемпионом Азии среди возрастных категорий.

    На пути к золоту казахстанец победил представителя Кыргызстана Жагалана Будашапова (14:4), узбекистанца Отабека Назирбоева (11:1), а в финале досрочно одолел индийского борца Лаки со счетом 10:0.

    Ранее казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан завоевал золотую медаль молодежного чемпионата Азии по видам борьбы, который проходит во Вьетнаме.

    Спорт спортсмены Казахстана Борьба
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
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