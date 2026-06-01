Ризабек Айтмухан признан лучшим борцом вольного стиля

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан признан лучшим спортсменом мая по версии Объединенного мира борьбы (UWW), передает корреспондент агентства Kazinform.

Такое признание спортсмен получил после успешного выступления на молодежном чемпионате Азии во Вьетнаме, где завоевал золотую медаль в весовой категории до 125 килограммов.

В UWW отметили, что Айтмухан уверенно выиграл все три схватки на турнире с техническим преимуществом и стал двукратным чемпионом Азии среди возрастных категорий.

На пути к золоту казахстанец победил представителя Кыргызстана Жагалана Будашапова (14:4), узбекистанца Отабека Назирбоева (11:1), а в финале досрочно одолел индийского борца Лаки со счетом 10:0.

Ранее казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан завоевал золотую медаль молодежного чемпионата Азии по видам борьбы, который проходит во Вьетнаме.