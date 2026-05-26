KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Ризабек Айтмухан выиграл золото молодежного чемпионата Азии

    Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан завоевал золотую медаль молодежного чемпионата Азии по видам борьбы, который проходит во Вьетнаме, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ризабек Айтмухан о
    Фото: instagram.com/rr1zabek

    В финале турнира в весовой категории до 125 кг казахстанец уверенно победил представителя Индии Лаки Лаки со счетом 10:0, досрочно завершив поединок и став победителем нового для себя дивизиона.

    На пути к финалу Айтмухан также не оставил шансов соперникам: в полуфинале он выиграл у кыргызстанца Жагалана Будашапова - 14:4, а в четвертьфинале одолел узбекистанца Отабека Назирбоева - 11:1.

    Ранее казахстанский борец узнал дату своего второго поединка в Американской профессиональной лиге вольной борьбы.

    Спорт спортсмены Казахстана Чемпионат Азии
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор