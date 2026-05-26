Ризабек Айтмухан выиграл золото молодежного чемпионата Азии

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан завоевал золотую медаль молодежного чемпионата Азии по видам борьбы, который проходит во Вьетнаме, передает корреспондент агентства Kazinform.

В финале турнира в весовой категории до 125 кг казахстанец уверенно победил представителя Индии Лаки Лаки со счетом 10:0, досрочно завершив поединок и став победителем нового для себя дивизиона.

На пути к финалу Айтмухан также не оставил шансов соперникам: в полуфинале он выиграл у кыргызстанца Жагалана Будашапова - 14:4, а в четвертьфинале одолел узбекистанца Отабека Назирбоева - 11:1.

Ранее казахстанский борец узнал дату своего второго поединка в Американской профессиональной лиге вольной борьбы.