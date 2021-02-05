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    23:48, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Рита Ора и Иманбек Зейкенов выпустят совместный миниальбом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Британская певица Рита Ора и 20-летний казахстанский диджей и продюсер Иманбек Зейкенов (Imanbek) выпустят EP (миниальбом) «Bang» 12 февраля. Анонс об этом Иманбек опубликовал в Instagram, передает МИА «Казинформ».

    Гостями релиза станут Дэвид Гетта, Gunna и аргентинский трэп-артист Khea.

    Напомним, Иманбек Зейкенов из Казахстана, чей ремикс на песню Roses певца Saint Jhn «взорвал» мировые музыкальные чарты, живет с родителями в городе Аксу Павлодарской области. Ремикс Иманбека Зейкенова на композицию Roses SAINt JHN номинирован на премию «Грэмми». Список номинантов «Грэмми» 2021 года опубликован на официальном сайте премии.

    Ранее в американском издании The New York Times вышла статья о талантливом казахстанце.





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