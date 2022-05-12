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Риски волатильности тенге сохраняются - глава Нацбанка
12 Мая 2022 10:38

Риски волатильности тенге сохраняются - глава Нацбанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На фоне волатильности на глобальных финансовых рынках курс тенге укрепился на 4,6% в апреле. Об этом сообщили в Нацбанке РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В апреле, несмотря на продолжающуюся волатильность на глобальных финансовых рынках, курс тенге укрепился до 445,62 тенге за доллар США, или на 4,6%. В течение апреля наблюдалось ощутимое снижение спроса на иностранную валюту», - сказал Галымжан Пирматов на заседании Правительства.

По данным Нацбанка, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился с 179 млн долларов до 92 млн долларов.

«Поддержку валютному рынку оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, которые составили около 253,2 млн долларов. Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за апрель составили 168,3 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 8,7% от общего объема торгов», - сообщил Галымжан Пирматов.

Он также проинформировал, что на фоне стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в течение апреля Национальный банк не осуществлял валютные интервенции.

«В краткосрочной перспективе риски волатильности тенге сохраняются из-за неопределенности геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», - заявил Г. Пирматов.

С учетом существующих проинфляционных рисков, как ранее сообщил глава Нацбанка, до конца года в Казахстане инфляция сохранится на повышенных уровнях.

Автор:
Корреспондент
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