Риск подтопления населенных пунктов талыми водами не исключают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели взяли на учет 85 населенных пунктов, которые могут оказаться подтопленными в период паводка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник отдела предупреждения ЧС Сакен Агзамов на брифинге сообщил, что из 85 сел 30 подвержены подтоплению из-за подъема уровня рек, 13 – от переполнения и разлива озер и 42 – талых поверхностных вод.

«Исходя из гидрологического прогноза и проведенных снегомерных маршрутов объемы влагозапасов в бассейне реки Есиль составляют 4,4 млрд кубических метров, что на 12 % выше прошлогодних значений. Наблюдается значительное уменьшение объемов воды в озерах, которые могут принять определенное количество талого стока. Однако показатели осеннего увлажнения и промерзания почвы превышают прошлогодние значения и вызывают определенные риски подтопления населенных пунктов талыми водами. При этом процесс снегонакопления в области продолжается», - проинформировал С. Агзамов.

Спасатели подготовили группировку сил и средств. В наличии 10 высокопроходимых вахтовок для перевозки и эвакуации населения, пять болотоходов-вездеходов, семь плавательных средств, 82 мотопомпы, 370 водонепроницаемых костюмов и 21 палатка вместимостью более 400 человек. Подготовили инертные материалы, запас ГСМ, определили места для размещения домашних животных, привели в готовность водооткачивающую технику. Продолжается вывоз снега из населенных пунктов.

«В ближайшее время начнутся работы по очернению полей на путях движения талых вод, расчистке водопропускных труб и арыков. Налажено взаимодействие с соседними областями по оперативному обмену информацией», - добавил С. Агзамов.

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