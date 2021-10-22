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    16:30, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Риск отравлений природным газом растет в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы уменьшается число домов с печным отоплением, при этом увеличиваются риски отравлений природным газом. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Самат Асаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его данным, в этом году отравление природным газом получил 31 человек, из них 16 детей.

    «В целом, пожарная безопасность в частном жилом секторе находится на постоянном контроле. Пользуясь случаем, хотелось бы напомнить гражданам соблюдать меры безопасности при использовании газовых приборов. Не пользоваться неисправными электроприборами, не располагать вблизи отопительных печей и газовых приборов мебель и другие сгораемые предметы, а также не производить сушку одежды и дров. Отштукатурить трещины в конструкциях печи, произвести чистку дымоходов от сажи. У каждой печи, на сгораемом полу перед топочной дверкой, прибить предтопочный лист размером не менее 50х70 см», - сказал он в ходе брифинга РСК.

    Он отметил, что в рамках подготовки к отопительному периоду 2021-2022 годов на учет взято 148 346 частных жилых домов Алматы, в том числе 3148 отапливаемых на твердом топливе и 30 395 каркасно-камышитовых. С каждой семьей проведены профилактические беседы о безопасности в отопительный сезон.

    Теги:
    МЧС Безопасность Алматы ЖКХ
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