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    16:08, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Риск дефицита электроэнергии прокомментировал Магзум Мирзагалиев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев прокомментировал риск возникновения дефицита электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы наблюдаем, что у нас буквально за один год потребление электроэнергии и производство ее выросло на 7%. Это очень большой рост. И мы сейчас сталкиваемся с тем, что нам необходимо принимать ряд решений. Во-первых, мы должны иметь возможность, чтобы системные операторы – это у нас национальная компания KEGOC – имели право ограничивать или снижать объемы потребления в первую очередь майнинговых DATA-центров в те момент, когда может возникнуть дефицит электроэнергии», - сказал Магзум Мирзагалиев на брифинге в Правительстве.

    Он продолжил свою мысль.

    «Во-вторых, мы хотим зарегулировать данный вопрос по части предоставления технических условий на выдачу энергетической мощности. Это тоже очень важно. В-третьих, рынок майнинга нужно развивать, и он будет развиваться. На самом деле, у нашей страны есть очень хорошие возможности для того, чтобы его развивать, но с точки зрения имеющегося потенциала Казахстана по развитию возобновляемых источников энергии», - отметил министр.

    «Если будет спрос со стороны майнеров на соответствующую электроэнергию, то его можно удовлетворить путем возведения новых источников генерации за счет ВИЭ», - заключил М. Мирзагалиев.


    Теги:
    Энергетика Главная Экономика
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