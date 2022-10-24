Риши Сунак – первый кандидат на выборах главы правительства Великобритании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра. Он стал первым претендентом, которому удалось заручиться достаточной поддержкой для участия в праймериз: по неофициальным данным, за выдвижение Сунака проголосовали более 125 членов палаты Общин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Ожидается, что свою кандидатуру выдвинет и бывший премьер-министр Борис Джонсон. После объявления об отставке Лиз Трасс он экстренно прервал отпуск и вернулся в Лондон. О готовности поддержать Джонсона, который был вынужден отказаться от партийного лидерства в июле, заявили уже около 50 парламентариев. Сам он, впрочем, пока официально не объявлял о своих намерениях.

Третьей вероятной участницей праймериз называют Пенни Мордонт, лидера палаты Общин. Она уже начала публикацию видеоматериалов для привлечения на свою сторону рядовых членов партии. Именно им в ходе электронного голосования предстоит решить судьбу правительства. Имя нового лидера консерваторов обещают назвать до конца октября.

Как сообщалось ранее, Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра Великобритании.

Фото: mk-london.co.uk