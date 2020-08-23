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Ришат Хайбуллин стал одиннадцатым в финале Кубка по спортивному скалолазанию

23 Августа 2020 13:08
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Ришат Хайбуллин стал одиннадцатым в финале Кубка по спортивному скалолазанию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Бриансоне (Франция) завершился первый после пандемии этап Кубка мира по спортивному скалолазанию в дисциплине «трудность», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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Казахстанский спортсмен Ришат Хайбуллин расположился на 11-м месте по итогам финала соревнований. На первом месте расположился представитель Чехии Адам Ондра. «Серебро» завоевал Домен Скофич из Словении. Замкнул тройку лидеров Якоб Шуберт из Австрии.


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