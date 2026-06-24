Рынок ценных бумаг Казахстана перейдет на новую модель надзора

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало и протестировало в пилотном режиме новую модель надзорной оценки профессиональных участников рынка ценных бумаг, передает Kazinform.

— Новая модель направлена на дальнейшее развитие риск-ориентированного надзора и повышение эффективности оценки деятельности профессиональных участников с учетом защиты интересов инвесторов, а также повышения качества корпоративного управления. Необходимость совершенствования надзорных подходов обусловлена развитием рынка ценных бумаг, расширением клиентской базы профессиональных участников и повышением значимости поведенческих факторов. Надзорные ожидания Агентства направлены на более раннее выявление проблемных зон, точечное усиление надзора и укрепление стабильности рынка за счет совершенствования системы оценки рисков, — сообщает АРРФР.

В Агентстве отметили, что методологическая основа модели опирается на международные стандарты, в том числе принципы IOSCO, а также подходы иностранных регуляторов (ESMA, FCA и т. д.), адаптированные к особенностям казахстанского рынка.

Оценка проводится по четырем ключевым блокам:

защита интересов инвесторов;

корпоративное управление;

анализ бизнес-модели;

защита данных и активов клиентов.

По итогам оценки каждому участнику присваивается рейтинг, который является основой для плана надзорных действий и предложений по совершенствованию регулирования.

— Пилотная апробация модели позволила определить ряд областей, требующих развития в практике участников рынка. В частности, необходимо выстроить процедуры оценки инвестиционного профиля клиентов, которые помогают не допускать предложения инвесторам неподходящих финансовых продуктов. Требуется обеспечение анализа клиентских сделок на признаки манипулирования рынком, который нужен для противодействия злоупотреблениям и поддержания устойчивости рынка. Советы директоров недостаточно участвуют в выработке стратегических решений, в управлении рисками и внутреннем контроле, что повышает вероятность конфликта интересов. Разработка модели является продолжением масштабной работы Агентства по внедрению поведенческого надзора на финансовом рынке. По итогам пилотного проекта Агентством разработано внутреннее руководство по проведению надзорной оценки в соответствии с новой моделью, — рассказали в АРРФР.

Кроме того, в текущем году планируется распространить надзорную оценку на весь рынок ценных бумаг, включая крупных брокеров, дилеров и управляющих инвестиционным портфелем. В случае необходимости оценка может быть откалибрована с учетом новых наблюдений.