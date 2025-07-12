Рынок против маркетплейса: как выживают челночники в эпоху цифровизации

Искусство торговаться

Абзал Амиржанов работает на рынке более 15 лет. Он не новичок и не техноскептик, но принципиально не хочет переходить в онлайн-формат. Продавец уверен - покупатель, особенно казахстанский, всё ещё ценит живое общение и возможность потрогать товар руками перед покупкой.

- Например, человек захотел купить дрель. Но он никогда её не брал - у него нет представления. Маркетплейсы вроде Озона или Kaspi не могут дать полную информацию. На картинке одно, а по факту может прийти совсем другое, - делится он.

Фото: скрин с видео Jibek Joly

Подобное мнение разделяют и покупатели. Во время блиц-опроса на одном из рынков Астаны горожане открыто признаются: несмотря на все удобства онлайн-шопинга, они предпочитают видеть товар вживую. Им интересно пощупать, посмотреть, поторговаться – а это восточная традиция и можно сказать искусство.

Цифры против привычки: что говорит статистика

Тем временем рынок электронной торговли в Казахстане продолжает демонстрировать рост. По данным Министерства торговли, объём онлайн-продаж в 2024 году увеличился на 33% и достиг отметки в 5,1 млрд долларов США. Удельный вес e-commerce в общей структуре розничной торговли достиг 14%, в то время как в 2023 году он составлял 12%. В крупных городах - Алматы, Астане, Шымкенте - этот показатель ещё выше.

Экономист Арман Байганов подчёркивает: успех ждёт тех, кто научился совмещать офлайн и онлайн-торговлю.

- Компании, которые умеют реализовать оба формата - офлайн и онлайн - более устойчивы. Они способны конкурировать. Однако полностью уйти в онлайн не получилось ни в одной стране. У традиционной торговли остаются свои преимущества, особенно в сегменте строительных материалов, продуктов питания, одежды, - отмечает он.

Фото: Скрин с видео Jibek Joly

Вызов принят: рынки идут на модернизацию

На крупных рынках столицы это понимают. Директор одного из них, Куралбек Сарсенбаев, рассказывает: за последние годы часть мелких предпринимателей действительно ушли в онлайн-продажи. Однако костяк торговли - особенно в нишах с крупногабаритными товарами - по-прежнему держится на физическом присутствии.

- Сейчас мы плотно изучаем рынок Китая и берём бенчмаркинг с них. Анализируем, как эти процессы могут эффективно работать у нас. Китай - крупнейший рынок в мире, и нам есть чему у них поучиться, - говорит он.

По его словам, в ближайшие годы рынки планируют модернизацию инфраструктуры: от строительства крытых павильонов до открытия совместных торгово-развлекательных пространств с зонами отдыха и детскими площадками. Некоторые объекты рассматривают возможность интеграции с сервисами доставки и агрегаторами.

Фото: Скрин с видео Jibek Joly

Эксперты также отмечают, что рынки - это не просто место для торговли. Это социальное пространство, в котором формируются связи, развивается локальная экономика и поддерживаются малые предприниматели. Именно на рынках чаще всего можно встретить продукцию местных фермеров, ремесленников, производителей, не имеющих доступа к крупным сетям и маркетплейсам.

Будущее гибридно: не борьба, а сосуществование

Специалисты сходятся во мнении: речь не идёт о том, что кто-то победит. В будущем офлайн и онлайн форматы будут не конкурировать, а дополнять друг друга. Одни потребители выберут скорость и удобство, другие - общение и проверенное качество. Тем более что даже многие маркетплейсы выходят в офлайн, открывая шоурумы, пункты выдачи и физические магазины.

- Пока у человека есть потребность пообщаться, задать вопрос, посмотреть товар вживую - рынки будут существовать. Это не архаика, это часть новой экономики, только в другом виде, - заключает Арман Байганов.

Тем не менее, по словам министра торговли Армана Шаккалиева, цифровизация торговли в Казахстане - не просто тренд, а стратегический приоритет. И к 2029 году объём электронной торговли в стране планируется увеличить почти втрое - до 9,3 трлн тенге. Для достижения этой цели государство инвестирует в логистическую инфраструктуру, развивает региональные e-commerce центры, внедряет цифровые сервисы и усиливает защиту прав онлайн-покупателей.

Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

При этом ставка делается не на вытеснение традиционной торговли, а на её переосмысление. Гибридная модель - то есть сочетание офлайн и онлайн-форматов - становится основой будущего. Уже сейчас рынки внедряют безналичную оплату, сотрудничают с агрегаторами доставки и создают новые пространства, объединяющие торговлю, отдых и сервис.

Такое сосуществование, по словам экспертов, усиливает рынок: офлайн даёт доверие и локальность, онлайн - удобство и масштаб. И в этой новой реальности казахстанская торговля перестаёт быть полем борьбы технологий и традиций, превращаясь в экосистему, где выигрывают все - и продавцы, и покупатели.

Таким образом, в условиях цифровизации рынки Казахстана не исчезают, а трансформируются. И если вчера конкуренция с онлайн-ритейлом казалась угрозой, то сегодня она становится возможностью - для роста и обновления.