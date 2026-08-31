Ринат Мухаметкали назначен заведующим Общим отделом Администрации Президента РК
Распоряжением Главы государства Мухаметкали Ринат Закиулы назначен заведующим Общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Ринат Мухаметкали родился в 1981 году. Окончил Таразский государственный университет имени Дулати, юрист.
В 2002–2004 годах работал в частных и государственных организациях.
В 2004–2009 годах занимал должности ведущего специалиста, главного специалиста, заместителя руководителя управления, руководителя управления департамента законодательства Министерства юстиции.
В 2009–2010 годах являлся заместителем директора департамента подзаконных актов Министерства юстиции.
В 2010–2021 годах — инспектор, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента.
В 2021–2022 годах — руководитель аппарата Агентства по делам государственной службы.
В 2022–2023 годах — заведующий секретариатом руководителя Администрации Президента.
С января 2023 года до 2025 года занимал должность заместителя акима Костанайской области.
С 2025 года работал руководителем аппарата Министерства культуры и информации РК.
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