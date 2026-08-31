Ержан Байтлес назначен гендиректором ТОО «Қазақ газеттері»

Ержан Айтореевич Байтлес родился в 1981 году. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Журналистика».

Трудовую деятельность в СМИ начал корреспондентом газеты «Казахстан» (2001-2005). В разные годы работал старшим корреспондентом республиканской газеты «Ақ жол Қазақстан», заведующим отделом газеты «Алматы Ақшамы», руководителем группы «Ақшам-ақпарат».

С 2008 по 2011 годы занимал должность первого заместителя главного редактора республиканской газеты «Ана тілі».

Также работал собственным корреспондентом республиканской газеты «Егемен Қазақстан» (2011-2016).

В 2018–2019 годах был заместителем председателя Кызылординского областного филиала партии «Nur Otan».

В 2019 году стал заведующим сектором пресс-службы Президента РК. С 2021 по 2023 год занимал должность заместителя заведующего секретариатом Государственного секретаря РК.

С 2023 года работал заместителем пресс-секретаря Президента Республики Казахстан.

В состав ТОО «Қазақ газеттері» сегодня входят газеты «Egemen Qazaqstan», «Казахстанская правда», «Ана тілі», «Уйғур авази», «Ұлан», «Дружные ребята», а также журналы «Ақиқат», «Үркер», «Ақ желкен», «Балдырған» и «Мысль».

Отметим, что ранее ТОО «Қазақ газеттері» с 2022 года возглавлял профессор, академик НАН РК Дихан Камзабекулы.

Ранее сообщалось о том, что Ляззат Танысбай возглавила АО «Агентство Хабар».