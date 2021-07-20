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    03:16, 20 Июль 2021 | GMT +6

    Ринат Джумабаев одержал сенсационную победу на Кубке мира ФИДЕ

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    СОЧИ. КАЗИНФОРМ - Лидер сборной Казахстана по шахматам, международный гроссмейстер Ринат Джумабаев одержал сенсационную победу над вице-чемпионом мира, гроссмейстером из США Фабиано Каруаной на Кубке мира ФИДЕ 2021 года в Сочи, передает МИА «Казинформ».

    «Победа в сегодняшнем туре далась лидеру нашей сборной нелегко, так как он играл черным цветом. Однако в ходе упорной борьбы возникла позиция с нестандартным соотношением фигур, и Ринату удалось переиграть своего соперника в жесткой борьбе. Вчерашний тур казахстанский гроссмейстер сыграл вничью, таким образом со счетом 1.5:0.5 Ринат обеспечивает себе проход в следующий круг Кубка мира ФИДЕ, и оставляет за бортом одного из главных фаворитов данного турнира», - сообщает Казахстанская федерация шахмат в Facebook.

    «Ринат Джумабаев (Казахстан) обыгрывает в большой борьбе Каруану и выходит в следующий круг. Безусловно, самая большая сенсация третьего круга. Поздравления Ринату, победившему по делу, и слова сочувствия Фабиано, для которого нокаут-формат остается заколдованным», - прокомментировал генеральный директор Международной федерации шахмат Эмиль Сутовский.

    Стоит отметить, что в 2018 году Каруана стал победителем Турнира претендентов и сыграл в матче за звание чемпиона мира с действующим чемпионом Магнусом Карлсеном.

    Следующий соперник Рината определится 20 июля, по итогам тай-брейка в матче между гроссмейстером Сэмом Шенклендом из США и Александром Арещенко из Украины.


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