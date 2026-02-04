Рим вводит платный доступ к знаменитому Фонтану Треви

В Риме ввели плату за возможность подойти к Фонтану Треви, в который у туристов принято бросать монеты.

Для доступа к фонтану с 09:00 (по понедельникам и пятницам с 11:30) до 22:00 нужно купить билет за два евро (порядка 1200 тенге). Дети до пяти лет, люди с инвалидностью и жители Рима от платы за билет освобождены.

Поздним вечером и ранним утром к фонтану по-прежнему можно подойти бесплатно.

По оценкам властей, продажа билетов принесет от 6,5 до 20 млн евро в год. Эти средства планируется направить на техническое обслуживание и зарплаты персонала.

Однако итальянские власти подчеркивают, что главная цель — ограничить чрезмерный поток туристов. В 2025 году Фонтан посетили более 10 млн туристов, в самые загруженные дни к Треви приходили около 70 тысяч человек в сутки.

Монеты, которые туристы бросают в фонтан, по-прежнему будут передавать католической благотворительной организации Caritas di Roma, помогающей бедным. В год из фонтана вынимают монеты на общую сумму около 1,5 млн евро.

Треви — крупнейший фонтан в Риме — построен в 1732–1762 годах по проекту архитектора Николо Сальви. По примете если бросить одну монету в фонтан Треви обязательно вернешься в Рим, если две — встретишь любовь, три — вступишь в брак, четыре — разбогатеешь.

Эксперты по туризму считают, что Рим следует по пути Венеции, которая уже ввела входную плату за посещение исторического центра в пиковые дни.