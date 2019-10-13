Риелторы-мошенники: как с ними бороться и что нужно знать

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Существует ли в стране проблема недобросовестных риелторов, что должны знать и на что обращать внимание казахстанцы при аренде квартиры. Об этом в интервью МИА «Казинформ» рассказал председатель комитета по этике и членству Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Александр Вайншток.

Многие казахстанцы на своих страницах в социальных сетях жалуются на услуги недобросовестных риелторов при попытке аренды квартиры. Зачастую оплачивая деньги, наши сограждане так и остаются без заветной аренды. Наша редакция решила поговорить с председателем технического комитета по разработке и внедрению национальных стандартов риелторских услуг на рынке недвижимости Казахстана Александром Вайнштоком и выяснить, на что стоит обращать внимание и как не попасть на удочку нерадивых риелторов.

-Казахстанцы часто жалуются на мошенничество со стороны риелторов, как с этим бороться? Носит ли такое мошенничество массовый характер?

- Нужно правильно понимать, что имеется в виду под словом мошенничество? Если некоторые граждане снимают в аренду квартиру и в дальнейшем используют ее в корыстных целях, например: пересдают гораздо дороже, не имея на это никаких прав, притворяясь хозяевами квартиры. Публикуют объявления о продаже и, набирая несколько задатков от легкомысленных покупателей, благополучно скрываются с деньгами, то эти, действительно, криминально-мошеннические действия не имеют отношения к риелторской профессии. А вот так называемые информационные услуги, которые декларируют некоторые агентства недвижимости на рынке аренды, где заказчику предоставляются телефоны несуществующих объектов или уже давно сданных в аренду, уже можно квалифицировать как обман потенциальных арендаторов.

К счастью, их не так уж и много осталось. Наша ассоциация постоянно ведет работу по выявлению и ликвидации таких псевдоагентств.

-Какое наказание применяется к риелторам за недобросовестное отношение к своей работе?

- Риелторская деятельность осуществляется согласно Гражданскому, Земельному, Административному кодексам, закону о браке и семье и прочим законодательным актам. В первую очередь, риелтор должен соблюдать эти законы. Также, наряду с основными государственными законами, существуют стандарты практики и Кодекс этики профессиональной деятельности риелтора. Эти стандарты применяются всеми членами Объединенной ассоциации риелторов Казахстана. Каждый случай о нарушении данных стандартов и Этического кодекса рассматривается индивидуально Комитетом по этике и членству. Бывает, что в наш комитет поступают жалобы на недобросовестных риелторов, не входящих в состав ОАРК.

В этих случаях, мы связываемся с руководителем компании или самим риелтором и объясняем, что все мы стремимся к цивилизованному рынку оказания услуг и просим его обратить внимание на недовольство заказчика. В большинстве случаев это действенно. Но, конечно, существуют и те, кому никакие законы не писаны. Чтобы в дальнейшем избежать действия недобросовестных риелторов, ОАРК, подписавшая от имени Казахстана Евразийскую конвенцию по вопросам устойчивого развития рынка недвижимости, вместе с Комитетом по стандартизации и сертификации создали и зарегистрировали Технический комитет по разработке и внедрению Национальных стандартов и Кодекса добросовестной практики оказания риелторских услуг на рынке недвижимости Казахстана.

-Какие требования предъявляются в национальном стандарте?

- Национальным стандартом предусмотрены все требования к тем, кто занимается риелторской деятельностью: будут выписаны обязанности и степень допуска к каждой профессиональной ступени. Специалисты, кто работает или придет в данную деятельность, пройдут обучение по прописанным нацстандартам и получат сертификат. Все те, кто окажется вне поля нацстандарта, будут заниматься риелторской деятельностью незаконно. Таким образом, мы ограничим доступ к оказанию услуг всем псевдориелторам и мошенникам, которые негативно влияют на репутацию профессии. Рассчитываем ввести данные нацстандарты уже в 2020 году.

-Как не попасться на уловки «черных риелторов»?

- Обращаться только к проверенным компаниям и риелторам. Тем, кто дорожит статусом профессионала и отвечает за все свои действия перед заказчиком. Такие компании или индивидуальные предприниматели должны иметь надлежащие условия и документы для оказания риелторских услуг. Обязательно ознакомьтесь с офисом компании, посмотрите документы, на основании которых действует риелтор. Обязательно прочтите и, если все устроит, подпишите договор на оказание риелторских услуг, где должно будет прописано по пунктам, кто за что отвечает, кто, кому, когда и сколько оплачивает и как данная услуга будет оказываться. Профессиональные риелторы никогда не берут оплату за показы, это входит в пакет услуг по договору. После оказания услуг при основной оплате комиссионных требуйте подтверждающие документы о приеме денег: фискальный чек и акт выполненных работ. Не подписывайте договор, как говорится, «на коленке», внимательно изучите его, прежде чем подписать. Требуйте у риелтора удостоверение или другой документ, подтверждающий его полномочия для оказания услуг. Также не стоит особо реагировать на предложение о слишком маленьких комиссионных. Обычно, за такой «сэкономленной» оплатой, таятся большие проблемы. В профессиональных компаниях должен быть обязательно прайс оказываемых услуг, чтобы заказчик понимал, за что он платит и, соответственно, требовал от исполнителя все то, что он декларирует за эту сумму.

-Как часто казахстанцы пользуются услугами риелторов?

- Официальной статистики, насколько я знаю, не ведется. Исходя из аналитики членов нашей ассоциации, 80% желающих продать или купить жилье обращаются к риелторам.

-Сколько на сегодня риелторов или риелторских организаций в Казахстане?

- По данным информационных порталов по недвижимости, количество риелторских компаний по Казахстану составляет порядка 4 тысяч. В Нур-Султане насчитывает около 400, Алматы приближается к 500.

-Были ли случаи, когда клиенты подавали в суд на риелторов и выигрывали дело?

- Да, в моей практике как председателя Комитета по этике ОАРК встречались такие случаи. Клиенты подавали на риелторов, как в прочем, и риелторы подают на клиентов. Суд принимает решение исходя из фактов, предоставленных истцами и ответчиками.

-Эта проблема только в городах Нур-Султан и Алматы, или еще существует в других регионах?

- Думаю, что проблема профессиональной компетенции или мошенничества на рынке недвижимости более актуальна в больших мегаполисах, где скрыться от ответственности гораздо проще, чем в маленьких городах.

-Какая сейчас средняя цена на риелторские услуги?

- Все зависит от выбранного заказчиком пакета риелторских услуг.

-Спасибо за беседу!