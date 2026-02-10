РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:34, 10 Февраль 2026 | GMT +5

    Рыбу из мелкого озера «переселили» в реку Есиль в СКО

    В Северо-Казахстанской области инспекция по рыболовству проводит мониторинг водоёмов, чтобы предотвратить массовую гибель водных организмов.

    Рыбу из мелкого озера «переселили» в реку Есиль в СКО
    Фото: отдел рыбной инспекции по СКО

    Сотрудники отделения Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства по Северо-Казахстанской области проверили состояние озера Желяково в Кызылжарском районе, где существовала угроза массовой гибели рыбы. Это одно из резервных озёр, не сдаваемых в аренду. В период паводка озеро соединяется с рекой Есиль.

    — Из-за нехватки кислорода рыба могла погибнуть в любой момент. Поэтому было принято решение выловить её и переселить в реку Есиль, — сообщили сотрудники инспекции.

    В результате проведённых работ удалось спасти более 400 особей рыбы, включая щуку, а также молодь судака и белого амура. Теперь эти рыбы защищены от угрозы гибели из-за нехватки кислорода или пересыхания водоёма и смогут свободно расти и развиваться в полноводной реке,  отметили в инспекции.

    Работы по спасению рыбы продолжаются. Соответствующая информация была направлена в Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Северо-Казахстанской области. Специалисты также продолжают проверять остальные озёра региона.

    Ранее мы сообщали, что в озёрах Северо-Казахстанской области из-за утолщения льда и снега начались работы по аэрации водоёмов.

    Теги:
    Река Есиль СКО Рыбоводство Экология
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают