Рыбу из мелкого озера «переселили» в реку Есиль в СКО

Сотрудники отделения Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства по Северо-Казахстанской области проверили состояние озера Желяково в Кызылжарском районе, где существовала угроза массовой гибели рыбы. Это одно из резервных озёр, не сдаваемых в аренду. В период паводка озеро соединяется с рекой Есиль.

— Из-за нехватки кислорода рыба могла погибнуть в любой момент. Поэтому было принято решение выловить её и переселить в реку Есиль, — сообщили сотрудники инспекции.

В результате проведённых работ удалось спасти более 400 особей рыбы, включая щуку, а также молодь судака и белого амура. Теперь эти рыбы защищены от угрозы гибели из-за нехватки кислорода или пересыхания водоёма и смогут свободно расти и развиваться в полноводной реке, отметили в инспекции.

Работы по спасению рыбы продолжаются. Соответствующая информация была направлена в Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Северо-Казахстанской области. Специалисты также продолжают проверять остальные озёра региона.

Ранее мы сообщали, что в озёрах Северо-Казахстанской области из-за утолщения льда и снега начались работы по аэрации водоёмов.