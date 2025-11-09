Рыбохозяйственные водоемы Казахстана очистили от 60 000 тонн мусора и сетей

Акция направлена на сохранение природных ресурсов и улучшение экологического состояния внутренних водоемов страны.

В ходе мероприятий из водоемов и прибрежных территорий было собрано и утилизировано почти 60 тыс тонн мусора и бесхозных рыболовных сетей.

Фото: Министерство сельского хозяйства

В экологическом мероприятии приняли участие сотрудники департаментов экологии, местных исполнительных органов, студенты, волонтеры и представители общественных организаций.

Фото: Министерство сельского хозяйства

Согласно утвержденному графику, в акции приняли участие Тобол-Торгайская, Есильская, Нура-Сарысуская, Зайсан-Ертисская, Жайык-Каспийская, Арало-Сырдарьинская, Балхаш-Алакольская и Шу-Таласская межобластные бассейновые инспекции рыбного хозяйства.

Фото: Министерство сельского хозяйства

В общей сложности в акцию было вовлечено свыше 1100 человек, задействовано 170 единиц техники, в том числе 59 единиц водного транспорта.

Были очищены десятки километров береговой линии.

Фото: Министерство сельского хозяйства

