    08:25, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Рыбохозяйственные водоемы Казахстана очистили от 60 000 тонн мусора и сетей

    В Казахстане завершилась масштабная экологическая акция «Чистые водоемы», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

    Рыбохозяйственные водоемы очистили от 60 000 тонн мусора
    Фото: Министерство сельского хозяйства

    Акция направлена на сохранение природных ресурсов и улучшение экологического состояния внутренних водоемов страны.

    В ходе мероприятий из водоемов и прибрежных территорий было собрано и утилизировано почти 60 тыс тонн мусора и бесхозных рыболовных сетей.

    Рыбохозяйственные водоемы очистили от 60 000 тонн мусора
    Фото: Министерство сельского хозяйства

    В экологическом мероприятии приняли участие сотрудники департаментов экологии, местных исполнительных органов, студенты, волонтеры и представители общественных организаций.

    водоемы очистили от 60 000 тонн мусора
    Фото: Министерство сельского хозяйства

    Согласно утвержденному графику, в акции приняли участие Тобол-Торгайская, Есильская, Нура-Сарысуская, Зайсан-Ертисская, Жайык-Каспийская, Арало-Сырдарьинская, Балхаш-Алакольская и Шу-Таласская межобластные бассейновые инспекции рыбного хозяйства.

    Рыбохозяйственные водоемы очистили от 60 000 тонн мусора
    Фото: Министерство сельского хозяйства

    В общей сложности в акцию было вовлечено свыше 1100 человек, задействовано 170 единиц техники, в том числе 59 единиц водного транспорта.

    Были очищены десятки километров береговой линии.

    Рыбохозяйственные водоемы очистили от 60 000 тонн мусора
    Фото: Министерство сельского хозяйства

    Ранее Минсельхоз утвердил перечень рыбохозяйственных водоемов Казахстана.

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
