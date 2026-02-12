Рыбалка на льду обернулась трагедией в Топаре

ЧП произошло 10 февраля в районе поселка Топар на Шерубайнуринском водохранилище. В автомобиле находились супруги — мужчина 1957 года рождения и женщина 1962 года рождения.

По предварительной информации, водитель решил сократить путь и выехал на лед. Покрытие оказалось непрочным: машина провалилась и в считанные минуты ушла под воду.

Мужчине удалось выбраться самостоятельно. От медицинской помощи он отказался. Поисковая операция продолжалась почти сутки.

Утром 11 февраля водолазы департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области обнаружили тело женщины примерно в четырех метрах от места затопления автомобиля. Глубина на участке достигала около семи метров.

— Мы ехали на рыбалку. Лед выглядел прочным, поэтому я выехал на него. Машина начала тонуть. Я смог выбраться, а супруга — нет. Ее искали и нашли только на вторые сутки, — рассказал супруг погибшей.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ДЧС региона вновь напомнили, что выезд транспорта на лед строго запрещен: замерзшая поверхность водоемов не предназначена для движения автомобилей и не обеспечивает безопасности. Спасатели призывают жителей не рисковать жизнью и соблюдать элементарные меры предосторожности.