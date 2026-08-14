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    Рыбакина уступила Швентек в финале турнира WTA 1000 в Торонто

    Елена Рыбакина остановилась в шаге от титула «тысячника» в Торонто, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

    Рыбакина уступила Швентек в финале турнира WTA 1000 в Торонто
    Фото: ФТК

    Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина уступила в финале хардового турнира категории WTA 1000 в канадском Торонто.

    Теннисистка, занимающая второе место в мировом рейтинге и получившая такой же номер посева, в финале встречалась с седьмой ракеткой планеты полькой Игой Швентек.

    Матч продлился минимальные два сета и завершился поражением Рыбакиной с итоговым счетом — 2:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час и 16 минут. За это время Елена совершила одну подачу навылет и допустила четыре двойные ошибки.

    Напомним, Рыбакина впервые в своей карьере дошла до финала «тысячника» в Торонто. Ранее ее лучшим достижением здесь был выход в четвертьфинал. За свое выступление она получит дополнительные рейтинговые очки.

    Следующим турниром, в котором Елена примет участие, станет WTA 1000 в американском Цинциннати.

    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Теннис
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор