Рыбакина уступила Швентек в финале турнира WTA 1000 в Торонто

Елена Рыбакина остановилась в шаге от титула «тысячника» в Торонто, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина уступила в финале хардового турнира категории WTA 1000 в канадском Торонто.

Теннисистка, занимающая второе место в мировом рейтинге и получившая такой же номер посева, в финале встречалась с седьмой ракеткой планеты полькой Игой Швентек.

Матч продлился минимальные два сета и завершился поражением Рыбакиной с итоговым счетом — 2:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час и 16 минут. За это время Елена совершила одну подачу навылет и допустила четыре двойные ошибки.

Напомним, Рыбакина впервые в своей карьере дошла до финала «тысячника» в Торонто. Ранее ее лучшим достижением здесь был выход в четвертьфинал. За свое выступление она получит дополнительные рейтинговые очки.

Следующим турниром, в котором Елена примет участие, станет WTA 1000 в американском Цинциннати.