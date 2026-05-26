    Рыбакина стала «испанкой» в трансляции турнира «Ролан Гаррос»

    Во время матча первого круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в телетрансляции были зафиксированы фактические неточности в отношении данных первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Елена Рыбакина
    Фото: Федерация тенниса Казахстана

    В одном из эпизодов матча организаторы трансляции ошибочно указали гражданство спортсменки, обозначив ее как представительницу Испании. Кроме того, соперница Рыбакиной — словенка Вероника Эрьявец — в графике была отображена как теннисистка из США.

    Также в эфире была допущена ошибка в посеве казахстанской спортсменки: вместо второго номера турнира ее указали как 27-ю сеяную.

    На курьезные неточности обратил внимание аккаунт The Tennis Letter в социальной сети X.

    Несмотря на технические ошибки, Рыбакина уверенно начала выступление на турнире Roland Garros, обыграв Веронику Эрьявец со счетом 6:2, 6:2 в матче первого круга.

    За выход во второй круг теннисистка, представляющая Казахстан, заработала 130 тысяч евро и 70 рейтинговых очков WTA.

    Следующей соперницей Рыбакиной станет украинская теннисистка Юлия Стародубцева, занимающая 54-е место в мировом рейтинге.

    Адиль Саптаев
    Автор