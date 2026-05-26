Рыбакина стала «испанкой» в трансляции турнира «Ролан Гаррос»

Во время матча первого круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в телетрансляции были зафиксированы фактические неточности в отношении данных первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной, передает корреспондент агентства Kazinform.

В одном из эпизодов матча организаторы трансляции ошибочно указали гражданство спортсменки, обозначив ее как представительницу Испании. Кроме того, соперница Рыбакиной — словенка Вероника Эрьявец — в графике была отображена как теннисистка из США.

Также в эфире была допущена ошибка в посеве казахстанской спортсменки: вместо второго номера турнира ее указали как 27-ю сеяную.

На курьезные неточности обратил внимание аккаунт The Tennis Letter в социальной сети X.

They have Rybakina representing Spain as the 27th seed playing a best of 5 match against an American



Everything is wrong



😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/NRh8BdLsUK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 25, 2026

Несмотря на технические ошибки, Рыбакина уверенно начала выступление на турнире Roland Garros, обыграв Веронику Эрьявец со счетом 6:2, 6:2 в матче первого круга.

За выход во второй круг теннисистка, представляющая Казахстан, заработала 130 тысяч евро и 70 рейтинговых очков WTA.

Следующей соперницей Рыбакиной станет украинская теннисистка Юлия Стародубцева, занимающая 54-е место в мировом рейтинге.

Ранее Рыбакина рассказала, что важно для стабильности в мировом теннисе.