Елена Рыбакина рассказала, что важно для стабильности в мировом теннисе

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась мнением о том, с какими трудностями сталкиваются лидеры мирового рейтинга и что необходимо для того, чтобы удерживаться на вершине мирового тенниса, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отвечая на вопрос журналистов о сложности пребывания на первой строчке рейтинга, спортсменка отметила, что ключевым фактором считает стабильность результатов на протяжении всего сезона.

— Чтобы стать и оставаться первой ракеткой мира, нужно быть очень стабильным игроком. Это самое важное. Нужно обходиться без травм и сохранять здоровье на фоне сложного расписания. Как первый номер рейтинга ты не можешь пропускать турниры. А если ты плохо себя чувствуешь, то рискуешь рано вылететь на турнире, — сказала Рыбакина.

По словам теннисистки, именно способность сохранять высокий уровень выступлений вне зависимости от календаря и физического состояния остается главным вызовом для лидеров мирового тенниса.

При этом казахстанская спортсменка пока ни разу в карьере не занимала первую строчку мирового рейтинга.

Ранее Рыбакина вышла во второй круг турнира Roland-Garros 2026, одержав победу над словенской теннисисткой Вероникой Эрьявец.